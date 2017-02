El Parlament avala que el Govern sugiriera a los funcionarios librar para el juicio de Mas

9/02/2017 - 16:46

Rigau llega para votar la moción con una urna similar a las del 9N y recibe una ovación

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El Parlament ha rechazado una moción de Cs que instaba a Govern a no sugerir a los empleados públicos cómo deben usar sus días festivos avalando así las palabras de la consellera de Governación, Meritxell Borràs, que invitó a los funcionarios a librar para acudir al Tribunal Superior de Justicia (TSJC) a apoyar al expresidente Artur Mas en su juicio este martes por el proceso participativo del 9N.

El secretario segundo de la Mesa del Parlament, José María Espejo Saavedra, ha defendido en el pleno del Parlament la moción que pedía al Govern "abstenerse de sugerir o hacer indicaciones a los empleados públicos" sobre cuándo deben disfrutar de sus días festivos o de libre disposición, ni para qué los tienen que utilizar.

Desde hace dos semanas, la máxima responsable de los funcionarios catalanes instó a hacerlo en varias ocasiones: "Ante la pregunta que me hicieron de si vería bien que cogieran un día de asuntos propios para ir a apoyarle (a Mas) dije que sí, y sí, lo vería bien e incluso necesario", dijo Borràs.

En ese proceso también se juzga a la exconsellera Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau, todavía diputada, y que ha llegado del TSJC al hemiciclo justo para votar la moción, siendo recibida con una ovación a la que ha respondido levantando una urna de cartón que emulaba a las de 9N.

Saavedra ha recordado que los funcionarios pueden ser independentistas o no, y que pueden hacer con sus festivos lo que quieran, ya que el Govern no es nadie para decirles lo que tienen que hacer: "Les ha dicho que era necesario ir al juicio de un miembro de su partido; un partido que está investigado por el 3%. No sé si les dirá también que vayan a ese juicio".

El diputado de SíQueEsPot Marc Vidal ha lamentado que Borràs hiciera "una incitación a la subordinación instando a defender un posicionamiento político que, por muy legítimo que sea, no corresponde al Govern", por lo que ha apoyado ese punto de la moción, que ha decaído con los votos de JxSí y la CUP.

El diputado de la CUP Joan Garriga (Nana) ha reconocido que las declaraciones de Borras son partidistas: "Pero nos parece una banalidad y una desmesura traerlas al Parlament", ha criticado.

Para el socialista Ferran Pedret la actitud de Borràs no es propia de un responsable público, especialmente porque los funcionarios están sujetos a una jerarquía, y ella es la máxima responsable, y porque los trabajadores públicos "tienen la madurez suficiente" para decidir qué hacen con sus días libres.

La diputada popular María José Cuevas ha explicado que todo lo público tiene que ser neutral, que es contrario a "coaccionar y clasificar a funcionarios entre adeptos y disidentes --en referencia a las listas de las que hablo el exsenador de ERC Santi Vidal--; y a espacios públicos politizados con banderas", ha dicho en relación a la colocación de 'esteladas'.

El diputado de JxSí Chakir El Homrani, que ha sido el único que no se ha referido a la consellera, ha reprochado a Cs que con la moción se "quiere presionar a los trabajadores públicos con el discurso del miedo".

La moción de Cs también instaba al Ejecutivo catalán a garantizar que "no cursará ni a los funcionarios ni al resto de trabajadores públicos ninguna orden, instrucción, recomendación, sugerencia o indicación ni escrita ni oral ni de cualquier tipo", que sea contraria al ordenamiento jurídico constitucional y estatutaria.