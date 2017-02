Junta recibirá 440 millones al revisar los fondos europeos del marco actual y ve "agravios" del Gobierno

9/02/2017 - 18:12

La Junta de Andalucía recibirá 440,8 millones adicionales de la Unión Europea (UE) por la cláusula de revisión de los fondos europeos del actual marco 2014-2020, no obstante, la administración andaluza considera que hay "agravios" en el reparto del Gobierno central al asignarle el 42,5 por ciento de los recursos para su gestión directa frente al 65 por ciento de Madrid, País Vasco o Cataluña.

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

En una nota, la Consejería de Economía y Conocimiento ha señalado que el Ministerio de Hacienda ha comunicado este jueves a las comunidades autónomas las asignaciones adicionales que le corresponden de fondos europeos del período 2014-2020 con motivo de la denominada cláusula de revisión.

De acuerdo con la Regulación del Marco Financiero Plurianual, la Comisión revisó las asignaciones a los Estados Miembros de la Política de Cohesión para 2014-2020 con la publicación el 30 de Junio de 2016 de la comunicación 'Technical adjustement of the financial framework for 2017 in line with movementes in GNI and adjustment of cohesion policy envelopes'.

La revisión obedece a que las asignaciones iniciales de fondos europeos para el marco 2014-2020 se hicieron sobre indicadores macroeconómicos del período 2007-2009. El ajuste de la Política de Cohesión se ha realizado sobre la base de aplicar a los 4.642 millones de euros --cantidad prevista disponible para distribuir en toda la Unión Europea--, la misma metodología de reparto utilizada para las asignaciones iniciales pero con variables actualizadas de PIB y mercado de trabajo de los años 2012-2015 de Eurostat.

La asignación adicional que resulta de dicha revisión fue transmitida por la Comisión al Estado español a través de carta de fecha 26 de agosto pasado, en la que se comunicaba que a España correspondían 2.131 millones de euros. De éstos, 1.528 millones se destinaban al grupo de Regiones en Transición, esto es, Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia, Canarias y Melilla; 488 millones de euros para el grupo de regiones más desarrolladas, y 115 millones para la única región que está en el grupo de menos desarrolladas en el actual marco, Extremadura.

Sobre esto, el Ministerio de Hacienda ha comunicado este jueves, de forma unilateral, lo que corresponde a cada una de las regiones españolas. En el caso de Andalucía, las estimaciones realizadas en aplicación de los criterios y las variables de reparto utilizados por la Comisión asignan a la comunidad una dotación adicional de 1.037,3 millones de euros, de los cuales solo 440,8 millones (42,5%) se le atribuyen para su gestión directa, mientras que el resto, es decir 596,5 millones de euros (57,5%), lo gestionará la administración central.

La Junta de Andalucía, presente en dicha reunión a través de la participación del Secretario General de Economía, ha manifestado la conformidad con las cantidades asignadas a Andalucía, pero, no obstante, ha subrayado "su disconformidad con la arbitrariedad y discriminación en el reparto para su gestión entre la administración central y la autonómica".

La Junta de Andalucía ha considerado "discriminatorio" que a la comunidad andaluza se le asigne sólo el 42,5 por ciento de los recursos frente al 50 por ciento de Extremadura o el 65 por ciento de regiones como Cataluña, Madrid o el País Vasco.