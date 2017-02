El PP pide que "se hagan a la vez" las tres actuaciones sobre la Ronda del Marrubial

9/02/2017 - 18:24

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha reclamado este jueves al gobierno local y la Junta de Andalucía que "se hagan a la vez" las tres actuaciones que hay proyectadas para la Ronda del Marrubial, con el carril bici, la muralla y la reforma integral de la vía, así como que "se respete" el patrimonio histórico-artístico en la zona.

En declaraciones a los periodistas, el concejal ha criticado "la política absolutamente descoordinada y desorganizada entre el Consistorio y la Junta", porque hay tres actuaciones pendientes de hacer en el entorno y "es de sentido común para cualquier persona y gestor coordinar las actuaciones".

En este sentido, ha exigido al Ejecutivo regional que "ponga ya fecha definitiva y cierta" para la actuación de la reforma integral de la Ronda del Marrubial, al tiempo que "las tres actuaciones se coordinen", puesto que, a su juicio, "merece la pena esperar a la actuación del carril bici hasta que no se inicie paralelamente la reforma integral".

Y es que, ha advertido el popular, "no tiene sentido empantanar una avenida por tres obras distintas en tres periodos de tiempo distinto", algo que "no le entra en la cabeza a nadie", ha subrayado el edil, quien también ha reclamado que "se respete el acuerdo con los vecinos de la zona y las plataformas que defienden el patrimonio".

Al respecto, ha recordado que "hubo un acuerdo hace tiempo, que se consultó a los vecinos, sobre las actuaciones que se iban a llevar, concretamente sobre las farolas, pero ese acuerdo no se respeta", ha censurado Bellido, para solicitar que la actuación sea "respetuosa con el patrimonio histórico", de modo que "se respeten las farolas de fundición que son acordes con la muralla" y que "el acerado sea respetuoso con el entorno histórico".

"NO SE ACTÚA" SOBRE LA LOGÍSTICA

Respecto al estudio sobre potencialidades logísticas presentado este miércoles por la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), el portavoz del PP ha aclarado que "el futuro de Córdoba como ciudad logística es algo que es más pasado y presente".

De hecho, ha remarcado que se lleva hablando sobre ello "desde hace décadas", pero "no se actúa", al tiempo que ha apostillado que "no se puede consentir hablar y no llegar a una solución", así como "gastarse 18.000 euros en una consultora que no aporta nada nuevo", ha apuntado el concejal.