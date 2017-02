Ayuntamiento no presentará querellas contra el franquismo pero ofrece crear un registro para facilitar las denuncias

9/02/2017 - 18:28

El Ayuntamiento de Madrid no se personará en las denuncias que las asociaciones de víctimas de la dictadura franquista interpongan, pero sí ha ofrecido la creación de un registro informático en el que se puedan ir almacenando documentos, fotografías y testimonios que puedan ayudar a interponer denuncias contra los crímenes franquistas.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, el Consistorio no se personará en las posibles querellas contra los crímenes franquistas, porque "entiende que no es una cuestión del Ayuntamiento, sino que tiene que partir desde la sociedad civil" y que "no lo puede decidir el equipo de Gobierno", ya que "sería una cuestión a tratar en Pleno".

Esta postura se ha hecho pública después de la reunión mantenida este jueves entre el Gobierno municipal, el Comisionado de la Memoria Histórica, la Asociación La Comuna y la Asociación Pro Derechos Humanos España.

Con ese fin, el Ayuntamiento ofrece encauzar la recogida de testimonios y denuncias, todo tipo de material sobre la represión de la dictadura, a través "si así lo creen conveniente", un registro donde se almacene esto para facilitar el tratamiento de datos teniendo reunido el material necesario.

A pesar de que el Consistorio no presentará querella alguna, "asume como propia la reivindicación del derecho a la verdad, la justicia y reparación de las víctimas de los crímenes franquistas", así como entiende la "situación en la que se encuentran estas personas".

Así, el Ayuntamiento ha reiterado en el transcurso de la reunión la voluntad de asesorar a las víctimas y prestar asistencia jurídica de forma individual.

Además, el Consistorio se ha comprometido a "desarrollar acciones de sensibilización, concienciación y denuncia", así como a "colaborar con otros ayuntamientos, bien mediante su incorporación en redes, foros... donde se hable de estos temas".