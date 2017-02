PSOE y Podemos reprochan la "inacción" de la Comunidad ante el "vergonzoso" plagio del rector de la URJC

9/02/2017 - 20:10

PP y Cs apoyan una PNL para poner en marcha mecanismos para velar por las buenas prácticas en la carrera académica y gobernanza de las universidades públicas

Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid han reprochado este jueves a la Comunidad de Madrid su "inacción" ante el "vergonzoso" plagio llevado a cabo por parte del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Fernando Suárez.

Lo han hecho durante el debate en el pleno de la Asamblea de Madrid de una Proposición No de Ley (PNL) que ha salido adelante gracias a los votos de PP y Ciudadanos.

El texto apuesta por incluir en el Anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior mecanismos para velar, "de manera determinante, por la limpieza y las buenas prácticas en el acceso y el desarrollo de al carrera académica del personal docente e investigador, así como de la gobernanza de las universidades públicas de la Comunidad".

También se pide reforzar el papel de los Consejos Sociales de las universidades públicas de la Comunidad en cumplimiento del mismo objetivo.

"Aborrecemos cualquier plagio y mala conducta científica, especialmente de aquellos que deben de dar más ejemplo", ha afirmado el parlamentario socialista Juan José Moreno, quien ha reprobado que la universidad "no haya dotado a sus órganos internos de capacidad de análisis para actuar firmemente ante la mala praxis académica".

"Reprochamos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no haya activado los mecanismos académicos que tiene a su disposición en comportamientos académicos inadecuados y reprochamos que el Gobierno de España no haya desarrollado los mecanismos que otorgan las leyes vigentes para abordar los problemas de ética académica y científica", ante algo que ha "cubierto de vergüenza a la universidad", ha denunciado.

A su juicio, "ambos gobiernos son parcialmente responsables por no ejercer sus capacidades legales" en el caso del plagio del rector de la URJC.

En cuanto a la ética, ha considerado que es "un problema de la ciencia en general y no sólo de las universidades" y ha considerado que "centrar el asunto sólo en la universidad refleja a qué colectivo se quiere atacar".

"SANGRANTE IMPUNIDAD"

Por su parte, el diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño se ha mostrado a favor de implementar "mecanismos para evitar malas prácticas en la carrera académica" ante noticias como la del rector de la URJC, que generan "verdadero sonrojo", pues ha defendido que el plagio es "la falta más grave que se puede cometer en el mundo académico".

"Y que a la máxima autoridad de una universidad se le pille habiendo plagiado gran parte de su carrera académica, por la responsabilidad, aún más", ha apostillado.

En este punto, ha considerado que "no sería más que un incidente de no ser por la sangrante impunidad" que ha rodeado a este caso, en el que "se han documentado diez casos de claro plagio del rector", que se ha mantenido "atrincherado" antes de que el "bochorno" le llevara a no presentarse a la reelección.

Desde Podemos, ha alertado, no van a contribuir por omisión a "la impunidad reinante". "Nos resulta increíble que el Gobierno se quede de brazos cruzados y no sea capaz, ni siquiera, de ejercer como mediador", ha denunciado para aclarar que lo dice comprendiendo los límites de la autonomía universitaria.

El parlamentario morado ha compartido la "necesidad urgente" de buscar mecanismos para que esto "nunca más pueda ocurrir", pero ha visto "muy dudoso" que los consejos sociales puedan cumplir esta función como apunta la PNL.

"LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA NO PUEDE SER UN ESCUDO"

Desde Ciudadanos, la parlamentaria Mayte de la Iglesia ha defendido la PNL apostando por que los que gobiernen las universidades sean "los más aptos para ello" y ha criticado que los políticos muchas veces se amparan en el "sacrosanto mantra de la autonomía universitaria para evitar el debate".

"Creemos que la autonomía universitaria no puede ser el escudo, la coartada para que los gobernantes no tomen medidas y no crear un marco jurídico que garantice las buenas prácticas", ha defendido la parlamentaria, quien ha destacado que en Ciudadanos quieren que en la universidad tengan cabida los que conocen la materia, pero también "los que son capaces de superarla y avanzar en ella".

P or otra parte, ha explicado que quieren que la universidad tenga mecanismos que permitan el justo acceso y la promoción y, por contra, no quieren que se convierta, "como hasta ahora, en una agencia de colocación de los afines políticamente".

La diputada naranja ha señalado que si hay algo que no pueden tolerar es que se permitan "plagios, la endogamia y el clientelismo político".

UNA PROPUESTA "UN POCO OPORTUNISTA"

Por último, el parlamentario popular Bartolomé González ha considerado que la propuesta de Ciudadanos es "un poco oportunista", por el momento en que se trae a la Cámara, aunque ha defendido una posición favorable a la PNL.

El diputado ha asegurado que la propuesta del Ejecutivo autonómico de un Espacio Madrileño de Educación Superior no es "simplemente un brindis al sol" y ha aseverado que "será una realidad".

En su intervención, ha pedido a los miembros de Podemos que no les den "lecciones de cómo funcionan las universidades", aunque ha afeado que pueden darlas en "cómo consiguen becas sin dar un palo al agua y sin pasar por donde hay que pasar". Además, ha recriminado a Moreno que defienda la autonomía universitaria y lo contrario.