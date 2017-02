Diputación asegura que las obras en Residencia Asistida son "necesarias y obligadas" por informe de Junta

9/02/2017 - 21:04

La Diputación de Almería ha asegurado que las obras en la Residencia Asistida son "necesarias y obligadas" según establece un informe de inspección de la Junta de Andalucía, fechado el 24 de enero, y que, para acometer la actuación, es necesario el realojo de los 47 usuarios de la Unidad de Poniente de este espacio para garantizar la prestación del servicio con la máxima calidad.

ALMERÍA, 9 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha afirmado estar "sorprendidos por las desafortunadas declaraciones de la Delegación de Salud ante la petición de colaboración que hemos hecho desde la Diputación, de manera institucional, para solucionar de forma inmediata entre administraciones los problemas de la Unidad del Poniente de la Residencia, que la propia Junta señala en su informe de inspección sanitaria con fecha 24 de enero de este año".

Desde la Diputación Provincial, han explicado que el pasado 7 de febrero, tras recibir el acta de inspección sanitaria, remitieron a la Junta de Andalucía un escrito en el que alertaban de la necesidad de realizar obras en los baños de la Unidad de Poniente de la Residencia Asistida.

En este escrito, que se basa en el informe técnico del 24 de enero, la Diputación de Almería solicita a la Junta de Andalucía una respuesta en el plazo de diez días para recibir el protocolo de actuación necesario que garantice la salud y seguridad de los residentes y establece el "traslado urgente de 47 residentes" porque existen "graves deficiencias" y "riesgo grave e inminente para la salud".

Las deficiencias encontradas en la Unidad de Poniente de la Residencia Asistida, según marca el escrito de la Diputación, derivan de "tuberías enterradas en muy mal estado y muy antiguas" que "se propone sustituir", lo que "conlleva el cierre de los baños" de este área.

La Diputación de Almería ha hecho hincapié en que el traslado de los residentes busca "evitar las consecuencias que para los mismos puedan derivarse y garantizar los derechos de las personas mayores usuarios afectados".

Ángel Escobar ha afirmado que "la Diputación ha actuado de manera inmediata solicitando el realojo de los residentes para poder acometer las obras que la propia Junta indica como necesarias y obligadas en la Residencia. Por ello, nos sentimos muy ofendidos ante las injurias vertidas por el delegado de salud, confundiendo a los familiares, residentes y a la opinión pública en general sobre la intención de la institución provincial".

Escobar ha declarado que "no entendemos que siendo conocedores desde la Delegación de Salud de la existencia de estos documentos que avalan la intención de la Diputación, sean capaces de mentir en su comunicado. Esperamos que sean tan rápidos actuando como respondiendo, pero deseamos que lo hagan garantizando la calidad del servicio y no con más mentiras. Las administraciones no estamos para perder el tiempo, debemos dar respuesta inmediata ante los problemas en lugar de discutir sobre ellos".

Por último, el diputado de Bienestar Social ha advertido al delegado de Salud de que "no estamos dispuestos, bajo ningún concepto, a hacinar a los Residentes en los pasillos, tal y como sus compañeros de la Junta hacen en los hospitales".