La Asamblea propone como candidatos al Constitucional en primera votación a Ricardo Enríquez y Cándido Conde-Pumpido

9/02/2017 - 21:55

La Asamblea de Madrid ha sometido a votación en el Pleno de este jueves las propuestas de candidatos al Tribunal Constitucional de PP y PSOE, que han presentado a Ricardo Enríquez y Cándido Conde-Pumpido, respectivamente, aprobados en primera votación por mayoría de dos tercios.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Ambas propuestas han salido adelante con los votos a favor de PP y PSOE, la abstención de Ciudadanos y la oposición de Podemos, que no han presentado candidatos.

Los portavoces de los grupos parlamentarios han solicitado hacer uso de la palabra para argumentar el sentido de su voto.

"No creo en el intercambio de cromos", ha manifestado el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, quien ha afirmado que cree en "una Justicia despolitizada".

"Nada en contra de los candidatos, mucho en contra del proceso", ha agregado Aguado, al tiempo que ha criticado que PP y PSOE se "reparten" los jueces desde hace 30 años.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha reprochado a PP y PSOE que solo hayan presentado candidatos varones y ha hecho un llamamiento a "quebrar el llamado techo de cristal" que impide que las mujeres accedan a la cúpula del poder.

Ruiz-Huerta ha constatado que a lo largo de la historia del Tribunal Constitucional solamente ha habido cinco mujeres, y dos de forma simultánea, mientras "decenas de miles de mujeres" trabajan en la Justicia "de manera invisible, totalmente silenciada".

En este sentido, ha señalado que el Tribunal Constitucional tiene que representar los valores fundamentales de la Constitución, incluido el de la "igualdad". Por otro lado, ha criticado la elección de candidatos próximos a las "estructuras de poder de los partidos".

Tras abogar por "una Justicia independiente, despolitizada, democrática e igualitaria", ha dicho que no van a participar en "este mercadeo" y por eso no han propuesto candidato y han votado en contra.

Para el portavoz adjunto del PSOE, José Manuel Franco, los diputados de Podemos "han perdido una magnifica oportunidad de reivindicar, de verdad y no solo de cara a la galería, ese feminismo proponiendo a una candidata".

"Nuestro tiempo se acabará no cuando lo decidan ustedes sino los ciudadanos en las urnas", ha advertido Franco, quien ha acusado a Podemos de querer "convertir la democracia española en asamblearismo puro propio de otros tiempos" y a Ciudadanos "en puro corporativismo".

Además, ha defendido la "democracia representativa" y que "decidan los representantes de los ciudadanos", como se hace en las "democracias occidentales", así como la "paridad". "Si alguien se ha caracterizado por defender los derechos de la mujer en todos los ámbitos ha sido, es y será el PSOE", ha aseverado.

Sobre Conde-Pumpido, Franco ha destacado su "compromiso con los valores democráticos", así como su "competencia" demostrada en "puestos de responsabilidad", con un currículum "muy amplio, no uno cualquiera que acaba de llegar a esto de la democracia, una persona solvente".

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha destacado la experiencia de ambos magistrados y ha hecho hincapié en que las mayorías reforzadas hacen que las fuerzas parlamentarias tengan que hablar y ponerse de acuerdo.

"Por eso el procedimiento de designación en el Senado de estos candidatos será por mayoría cualificada de dos tercios y aquí es por mayoría de dos tercios en primera votación y en segunda mayoría absoluta", ha indicado, para subrayar que "solo se puede negociar y hablar con los partidos que proponen candidatos".

"No entiendo sus críticas, les aseguro a ustedes, que son de la nueva política, que es muchísimo mejor para la sociedad que hablemos y que negociemos a que no cumplamos las leyes y obstaculicemos o bloqueemos importantes órganos como es el Tribunal Constitucional", ha manifestado Ossorio.

Además, el portavoz del PP ha instado a los nuevos partidos a que si no les gusta el procedimiento vigente lo modifiquen a través de los procedimientos del estado de derecho, al tiempo que les ha advertido de que mientras no se modifique "no pueden hacer dejación de sus competencias, de sus obligaciones y no participar en un procedimiento como este".

"Si quieren tener futuro espero que no practiquen la dejación de funciones, el incumplimiento de las leyes o la obstrucción del funcionamiento de los órganos constitucionales", ha agregado.