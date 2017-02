Iglesias: “no creo que errejón esté secuestrado por gente cercana al psoe”

10/02/2017 - 10:16

- Le pide que sea "más humilde" ante su planteamiento de "'o gano yo o el caos'"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este viernes que no cree que el secretario Político del partido, Íñigo Errejón, "esté secuestrado por gente cercana al PSOE", después de que Errejón haya apuntado directamente al "entorno" del líder de Podemos para decir que no le quieren ver en posiciones importantes en Podemos.

"En el futuro, si yo sigo siendo secretario general, apostaré por un modelo de organización en el que determinadas cosas se puedan resolver en lo privado", manifestó Iglesias en declaraciones en Cadena Ser, recogidas por Servimedia, tras los textos publicados por el filósofo Carlos Fernández Liria y uno de los fundadores de Podemos Luis Alegre.

Dijo Iglesias que no "reconoce" ni a Fernández Liria ni a Alegre en unos artículos en los que critican el proceso interno de la formación, y lamentó que "dos de los filósofos más importante de España" sean conocidos "por hablar mal de compañeros".

"Lo que dicen son barbaridades, pero por coger el toro por los cuernos", dijo que "las frustraciones privadas no se pueden convertir en un debate nacional", ni tampoco las "tristezas" y las "oscuridades", señaló, de cada uno.

Sobre sus diferencias con Errejón, aseguró que "las diferencias personales entre compañeros son asuntos privados y yo tengo que proteger la dignidad de mi organización".

Criticó que el secretario Político haya apuntado a su entorno como el que no quiere verle en posiciones relevantes en el partido. "No busquemos fantasmas", aseguró Iglesias, para a renglón seguido subrayar que "en política es fundamental ser valiente".

"No creo que Íñigo (Errejón) esté secuestrado por una gente cercana al PSOE. En nuestra política no tiene que estar la ambigüedad", apostilló, para pedirle después a Errejón ser "más humilde", porque "no es respetuoso" el planteamiento de "'o gano yo o el caos'".

"Políticamente no hay traiciones y si las hubiera el secretario general no lo hablaría en público. No le voy a contar nada por responsabilidad", apuntó Iglesias sobre una cuestión interna que tendrá que "resolverse" a partir del próximo lunes, una vez haya acabado el congreso.

EL PRÓXIMO LÍDER

A un día de que empiece el cónclave de Podemos, aseguró que los inscritos "están eligiendo quién va a ser el próximo líder de Podemos", al tiempo que dijo confiar en "ganar este proceso interno" de este fin de semana.

Pidió "desdramatizar" el debate y vio "imposible" que su lista pueda perder los documentos organizativos y políticos y tener minoría en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos "porque los documentos van asociados a las listas". "Puede nevar en Madrid en el mes de agosto", pero es "prácticamente imposible", sentenció.

También se refirió a la posibilidad de dejar su escaño en el Congreso si pierde contra Errejón, y explicó que de ser así pasaría a adoptar una posición "más discreta" en el partido porque "aquí nadie se puede aferrar a un sillón"

Vaticinó como uno de los "errores" de Podemos el haber trasladado sus debates a los medios de comunicación. "Una cosa es la transparencia y otra la ingenuidad. Es lógico que cuando creces tan deprisa te duelan las rodillas", explicó sobre su joven partido, de apenas tres años de existencia.

Por último, se refirió a las distintas informaciones que apuntan que Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, diseñó un plan inicial en las votaciones del partido que favoreciera al equipo de Iglesias. Explicó que Echenique "no ha intentado tal cosa", sino que probó hacer real un sistema en el que los inscritos pudieran elegir documentos vinculados a las listas. "Hace falta un Podemos que diga toda la verdad", aseguró.

