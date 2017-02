Cifuentes no cree que el ser presidenta de la gestora sea "inconveniente" para presentarse a presidir el PP de Madrid

10/02/2017 - 10:32

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no cree que el hecho de ser presidenta de la gestora del PP de Madrid sea un "inconveniente" para presentar su candidatura a presidir el PP de Madrid, una decisión que, ha aclarado, todavía no ha tomado y que no lo hará hasta después de este fin de semana, cuando concluya el Congreso Nacional de su partido.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"No lo veo inconveniente, pero no por mí...", ha indicado Cifuentes en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, tras ser preguntada si es una pega el que presida la gestora a la hora de que quiera presentarse para presidir el partido en Madrid.

La presidenta madrileña ha recordado que los estatutos establecen una limitación de seis meses para las gestoras y que ella va a cumplir un año al frente pero que obedece a una "situación excepcional" que se ha vivido en España y que ha obligado a retrasar un año el Congreso Nacional.

En el caso de Madrid, ha añadido que han vivido una "situación compleja tras la marcha de Esperanza Aguirre" y que no ha habido congreso previo porque no se había celebrado el nacional. Sobre su situación en la gestora ha indicado que no le preocupa porque ella está

"a disposición del partido y a lo que decida".

"Y si decide que alguien que ha sido presidente de la gestora, puede ser presidente, fenomenal y si no, también fenomenal", ha manifestado, al tiempo que no ha querido pronunciarse sobre la candidatura del presidente del PP de Chamberí, Luis Asúa. "No voy a hablar nada ni nunca de ningún compañero de partido que se quiera presentar, está en su derecho de hacerlo", ha apostillado.

En cuanto a la acumulación de cargos, un punto que se debatirá en el congreso de este fin de semana, Cifuentes ha rechazado el argumento de la falta de tiempo: "Lo del tiempo es muy relativo porque depende de las horas que uno trabaje y la capacidad de trabajo que uno tiene. No es cuestión de tiempo, de cargos o de responsabilidades".

A su juicio, hay personas que "pueden asumir diferentes responsabilidades y otras que no". En este punto, ha indicado que durante la historia del partido ha habido personas con distintas responsabilidades y "no ha pasado nada".

Además, ha señalado que la dedicación al partido, si uno "se lo toma en serio", requiere "mucho tiempo". En su caso, ha dicho que no se lo quita a la Comunidad de Madrid, que preside, sino que lo saca de su tiempo libre o de ocio.