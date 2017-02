El aspirante a rector de la URJC Javier Ramos: "No soy el candidato oficialista, solo quiero mejorar la universidad"

10/02/2017 - 11:05

El candidato a dirigir la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha afirmado que "no es el candidato oficialista" y que se ha presentado a las elecciones del 15 de febrero por "responsabilidad" y vocación de "servicio" a la comunidad universitaria pues quiere "mejorar" la institución.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press, el catedrático ha lamentado que la universidad sea noticia por cuestiones ajenas a lo académico, asegura que "no hay tensión" entre los miembros de la URJC salvo algún episodio anecdótico, algo que es una cuestión "más mediática que una realidad" que existe en la institución y ha dicho que él está en contra de cualquier comportamiento que implique plagio pero añade que también se debe respetar la presunción de inocencia.

Sobre el presunto caso de plagio que afecta al actual rector de la URJC, Fernando Suárez, el catedrático de Teoría de la Señal (Telecomunicaciones) ha dicho que hay "alguien que lo ha condenado ya" pero que él quiere pensar que en su universidad se respeta la presunción de inocencia, algo propio del Estado de Derecho.

"Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", ha relatado Ramos para añadir que cualquier situación de plagio o de apropiación inadecuada de la propiedad intelectual es "reprobable" y él está "en contra" de forma clara.

"Pero las personas tienen derecho de defenderse donde ellos entienden que deben de hacerlo", ha apuntado a continuación y sobre el caso de Suárez, para añadir que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) es el organismo encargado para evaluar la labor y la acreditación de los investigadores.

Por otra parte, el candidato a rector considera que no hay tensión en la universidad y que hay algún "rifirrafe mediático" y que para presentarse ha hablado con un gran número de personas, incluido el actual rector, al entender que debía conversar con la persona que ha dirigido la universidad. "Lo contrario sería insensato", ha agregado.

A su vez, ha dicho frente a lo que afirma su rival en los comicios, la catedrática Rosa Berganza, que "no es el candidato oficialista" y que él se presenta a un proceso democrático. Además, reivindica que su función como director de la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, equivalente a decano, fue un cargo electo y no de designación.

"PARECE QUE HAY ALGUIEN INTERESADO EN QUE NO GANE"

Además, ha reivindicado su "honestidad" y cree que lo ha "hecho todo bien en la vida" aunque lamenta que no haya sido noticia en los medios en las últimas semana por su labor de investigación y docencia.

"Parece que hay alguien que tiene interés en que yo no gane (...) pero no soy el candidato ni continuista ni oficialista. He entendido que la comunidad universitaria me necesitaba y decido dar un paso adelante porque creo que soy un buen candidato", ha apuntado Ramos para recalcar que le ha parecido "desagradable" alguna situación previa a la campaña, aunque recalca que en las elecciones al final "la universidad es la que decide".

El docente ha asegurado que si ha decidido presentarse "no es para perjudicar a nadie" y que lo que le interesa es el "futuro" y "construir universidad" en lugar de fijarse "en el pasado".

Además, respecto a unas grabaciones difundidas sobre un presunto intento de soborno a otro docente, el catedrático ha negado cualquier tipo de conducta que pueda interpretarse como algo ilícito y que él simplemente trató de "mediar" hace casi ocho años en un problema puntual en el proceso electoral de 2010 y que fue grabado sin su consentimiento. A su vez, recalca que un juzgado ha archivado la causa y determina que las grabaciones no incurren en ningún delito.

A su vez, ha indicado que la universidad es "transparencia" y "no tiene nada que ocultar" y lamenta que sea noticia por otras cuestiones ajenas a los "éxitos" que ha tenido la institución en la actividad docente e investigadora.

Respecto de sus propuestas, ha dicho que se vertebran en varios ejes. Uno de ellos es "generar y transmitir conocimiento" tanto a estudiantes como a empresas. A su vez, apuesta por aumentar la calidad docente en la URJC para pasar de "buena a sobresaliente".

VALOR SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Otro de sus pilares radica es potenciar el "servicio público" de la universidad fomentando el "valor social" de la institución con programas de voluntariado y actividades culturales, divulgativas y deportivas.

Ramos se marca como objetivo lograr una "universidad integradora" no solo en lo referente a la comunidad universitaria sino también con las instituciones (Comunidad y ayuntamientos) y empresas.

El candidato a rector de la URJC buscará la excelencia docente y sistemas de medición "objetivas" del "proceso educativo", al igual que se hace en Estados Unidos. También apuesta por incorporar técnicas multimedia en la docencia del "día a día".

Uno de sus objetivos es potenciar los máster para responder a las "necesidades" de los alumnos y del tejido productivo y desplegar acciones de "estabilización y promoción" del profesorado, unido al impulso de la investigación con un programa para captar jóvenes investigadores.

Otro eje implica el fomento de la internacionalización y, en este punto, asegura que habrá ayudas de la URJC para fomentar que los alumnos puedan salir a otros países a estudiar. En materia del Personal de Administración y Servicios, también quiere su estabilización e instalar de forma definitiva la administración electrónica. Además, habrá más becas tanto en Grado como en Máster.

Ramos considera que el tamaño de la universidad, con unos 40.000 alumnos, es el "correcto" y que hay que consolidar su papel referente educativo en el centro y el sur de la Comunidad. A su vez, cree que debe fomentarse el Grado de Farmacia y también estudios relacionados con el mundo aeroespacial.

A su vez, el candidato a rector de la URJC ha dicho que va a seguir impulsando los dobles grados en la institución, que es una de sus "señas de identidad", pues los alumnos "brillantes" quieren estudiar esos grados, que ofrecen una enseñanza "multidisciplinar".

Finalmente, el catedrático considera que la universidad está financiada de forma "deficitaria" e "insuficiente" y que trabajará si gana los comicios con la Comunidad de Madrid para tratar de solucionar este problema.