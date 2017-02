Defensas de condenados en Fitur pedirán anular la sentencia al considerar que la sala estaba "contaminada"

10/02/2017 - 11:16

El abogado de Correa asegura que la sentencia es "desproporcionada" en el delito de malversación y la recurrirá

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Defensas de los condenados en la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a las irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, pedirán al Tribunal Supremo (TS) la anulación de la sentencia, conocida este viernes, al considerar que la sala estaba "contaminada", según ha podido saber Europa Press.

De hecho, a este respecto, Juan Carlos Navarro, abogado de uno de los considerados como cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha indicado a los medios de comunicación, a la salida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) al que ha acudido para que se le notificara la condena de su cliente, que pedirá al TS la nulidad del procedimiento al entender que "la sala estaba contaminada" porque "resolvió sobre cuestiones de fondo que no debería haber resuelto".

Asimismo, Navarro ha considerado que la sentencia --que ha condenado a Correa a más de 13 años de prisión, 6 de ellos por malversación-- es "desproporcionada" en lo referente a este último delito, ya que se atribuye normalmente a cargos públicos y no a particulares, como es su cliente. Por ello, ha remarcado que van a recurrir la decisión del TSJCV.

También, ha reprobado que Correa haya sido condenado a 6 años por asociación ilícita porque ha sostenido que ese delito "se introdujo al final y sin que hubiera instrucción". "Hay cosas que hay que valorar y en este momento no tenemos esa capacidad porque no he leído la sentencia", ha puntualizado Navarro.

El letrado ha comentado que no esperaba una condena "tan alta" en el delito de malversación, pero en lo demás ha admitido que sí esperaban las penas.

"CORREA TAMBIÉN PIENSA QUE ES DESPROPORCIONADA"

Preguntado sobre si ha comunicado a su cliente la sentencia, ha dicho que Correa conoce la condena y, de igual modo, considera que es "desproporcionada", aunque ha recalcado que esta condena no le preocupa "en absoluto" de cara a los otros juicios que Correa tiene pendiente por la trama Gürtel.

Concretamente, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a penas de entre 3 y 13 años de prisión a 11 de los 13 acusados de amañar contratos entre la Generalitat Valenciana y la trama Gürtel para el montaje del expositor de la región en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

Así, el Alto Tribunal Valenciano condena a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a los considerados cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido Herrero, a varios ex altos cargos de la administración autonómica y a trabajadores de las empresas de Correa por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.