El nuevo director de Telemadrid tomará posesión de su cargo finalmente el 22 de febrero

10/02/2017 - 12:12

El nuevo director de Telemadrid, José Pablo López, tomará posesión de su cargo finalmente el próximo 22 de febrero a las 11 horas y ha invitado a todos los trabajadores de la cadena a que le acompañen ese día.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Aunque en un principio la toma de posesión estaba prevista para el 14 de febrero, el propio López ha anunciado a través de la red social twitter que el acto será una semana después, el 22 de febrero. "Invito a todos los trabajadores a que me acompañen en este día", ha añadido.

López, como ya anunció hace unos días, tendrá una retribución anual de 97.000 euros, lo que supone una reducción del 27,8 por ciento (37.425 euros menos) con relación al sueldo que se destinaba anteriormente para el cargo.

El nuevo director general de Telemadrid comentaba la semana pasada que lo "único" que le ha pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, es que la cadena sea "sostenible" y aseguró que actualmente hay una situación política que le permite trabajar "con independencia".

"Cifuentes lo único que me ha pedido es que sea sostenible. No me ha pedido nada más", destacó, al tiempo que añadió que el objetivo de todos es "acabar con la información gubernamentalizada", después de años de críticas de supuestas injerencias por parte del Gobierno regional.