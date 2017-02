Podemos Andalucía: "Habrá sujeto político propio en Andalucía más allá del mandato de Vistalegre 2"

10/02/2017 - 12:39

Jesús Rodríguez no ve riesgo de ruptura y cree que tras Vistalegre "toca resarcir" el "desgaste" que está sufriendo el partido

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El secretario político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez, ha aseverado este viernes que "habrá sujeto político propio en Andalucía más allá del mandato de Vistalegre 2", tal y como lo acordaron los inscritos en la formación morada en la Comunidad en la II Asamblea andaluza. Así, esperan poder llevar a la práctica el mandato andaluz de manera "negociada" con la dirección que surja tras la asamblea estatal pero si no hay entendimiento "habrá una hoja de ruta alternativa".

En rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, Rodríguez ha indicado que la dirección de Podemos Andalucía plantea que, "independientemente de lo que exprese Vistalegre 2, hay un mandato de la asamblea andaluza que era construir un sujeto político propio" y que ese mandato "se va a cumplir independientemente de lo que pase en la asamblea estatal". "Habrá sujeto político propio en Andalucía más allá del mandato de Vistalagre 2, a eso se comprometió la dirección andaluza y lo tenemos que desarrollar", ha apostillado.

Así las cosas, ha explicado que por el momento Podemos Andalucía no tiene planteada ninguna hoja de ruta para llevarlo a cabo a la espera de lo que ocurra en Vistalegre 2, toda vez que entiende que "lo positivo sería hacerlo con entendimiento con la nueva dirección que salga a nivel estatal" pero, ha insistido, "si no hay entendimiento habrá una hoja de ruta alternativa".

"Esperamos que el diseño de país plurinacional que hay en casi todos los documentos políticos de las candidaturas que concurren a Vistalegre 2 se traslade al plano organizativo porque hay una sensibilidad compartida por todas las partes que entienden que este país no se puede pensar desde Madrid", ha abundado Jesús Rodríguez.

De esta manera, ha defendido que "hay que leer y hablar en andaluz para poder entender Andalucía y para desde ahí aportar al proyecto en su conjunto", antes de reiterar que si esa voluntad de país plurinacional no tiene una traducción organizativa tras Vistalegre 2, seguirán adelante con "el mandato expreso y al que nos hemos comprometido, tendremos que ver cuál es la hoja de ruta para ponerlo en práctica".

El secretario político de Podemos Andalucía ha incidido en que la candidatura de su homólogo a nivel estatal, Íñigo Errejón, y la del eurodiputado Miguel Urbán, 'Recupera la ilusión' y 'Podemos en movimiento', respectivamente, recogen en sus documentos organizativos las aspiraciones andaluzas, si bien no ocurre lo mismo en la que lidera el secretario general, Pablo Iglesias, 'Podemos para todas'.

Así, ha explicado que si gana en Vistalegre 2 Iglesias, Podemos Andalucía espera sentarse con él al día siguiente "y discutir si puede haber un marco de acuerdo con lo que haya salido" porque "es muy difícil defender un marco plurinacional en el ámbito de lo político que no tenga traducción en lo organizativo".

Con todo, Rodríguez confía en que finalmente haya entendimiento para que se impulse un proceso de descentralización que preserve la autonomía de las federaciones, cuando ha recalcado que la voluntad de la formación que lidera Teresa Rodríguez es "hacerlo de forma negociada" con la dirección estatal que resulte de la asamblea nacional.

"EL LUNES TOCA RESARCIR EL DESGASTE"

Entretanto, y después de que en esta última semana de campaña antes de Vistalegre 2 se hayan endurecido las críticas entre las candidaturas que concurren a la asamblea, especialmente entre Iglesias y Errejón, el secretario político andaluz, que respalda al candidatura de anticapitalistas 'Podemos en movimiento', ha señalado que en el seno de Podemos "nadie ve escenarios de ruptura", si bien reconoce que "ha habido un desgaste".

En esta línea, ha sostenido que a partir del lunes, una vez que pase la asamblea estatal, "toca resarcir y situar a Podemos en la hoja de ruta para ser alternativa de gobierno y construir una alternativa de país", algo para lo que, como ha agregado, "no sobra nadie".

"Hacen falta que todas las manos, cerebros y corazones que hasta ahora han construido Podemos se junten al día siguiente y volvamos a los problemas cotidianos de la gente, al estado de los servicios públicos, a las situaciones en las que se encuentran los derechos de los trabajadores. Ahí nos vamos a encontrar y vamos a recuperar un espíritu unitario", ha subrayado Jesús Rodríguez.

Además, ha reconocido no sentirse "cómodo" con el tipo de debate que se ha dado de cara a Vistalegre 2, ya que entiende que "hubiera sido mejor aprovechar para hacer un debate de ideas de cómo ganar y cambiar este país". "No me he sentido cómodo con la forma en la que se ha hecho este debate, hemos desaprovechado una oportunidad para hacer debates de nivel", ha zanjado el dirigente andaluz.