Sucesos.- Detenido el director de un centro de formación por expedir títulos falsos entre sus alumnos

10/02/2017 - 13:37

La formación, consistente en 180 horas lectivas, incluidas unas prácticas de tiro en galería, no llegaron a impartirse por completo

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla al director de un centro de formación, identificado como a A.J.L.R., por la comisión de un delito de falsedad documental al expedir títulos falsos entre sus alumnos aspirantes a vigilantes de seguridad, ya que la formación consistente en 180 horas lectivas incluidas unas prácticas de tiro en galería no llegaron a impartirse por completo.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, la investigación se inició el pasado mes de enero, cuando nueve alumnos de un centro de formación, aspirantes a las pruebas de acceso a vigilantes de seguridad, se personaron ante la Policía con la finalidad de compulsar un diploma expedido por el referido centro, necesario para acceder a la convocatoria de examen y en el que constan las horas lectivas recibidas.

Los títulos presentados por los alumnos no acreditaban la formación recibida, por lo que los agentes indicaron a los interesados que debían requerir al centro de formación la expedición de un diploma nuevo en el que constaran que habían recibido 180 horas lectivas, incluidas las prácticas de tiro en galería.

Ante la manifestación de los alumnos de no haber recibido las prácticas de tiro en galería ni el tiro de instrucción, la Policía comprobó que no habían recibido el curso completo, careciendo de validez el diploma que habían obtenido en el centro de formación, por lo que a pesar de haber presentado las instancias y pagar las tasas de examen, no pudieron presentarse al mismo, perdiendo así una convocatoria.

Cuando los perjudicados pidieron explicaciones al director del centro de formación, éste les emitió otro diploma, con fecha igual que el anterior, con la enmienda de haber recibido el alumno la formación completa, incluidos el tiro de instrucción y las practicas de tiro, aún a sabiendas de que no se habían impartido.

Al comprobar los agentes este extremo y tomar declaración a todos los perjudicados, procedieron a la detención del director del centro por incurrir en un delito de falsedad documental al introducir datos falsos en un documento oficial.

Esta intervención se ha llevado a cabo por parte de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, que tiene entre sus funciones la inspección de centros de formación para personal de seguridad privada, a la vez que son los competentes para investigar las denuncias que se reciban sobre las irregularidades cometidas en el ámbito de la seguridad privada.