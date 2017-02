Javier Lambán pide no retrasar "ni un día más" la negociación del Presupuesto para aprobarlos en marzo

10/02/2017 - 13:43

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha pedido este viernes a Podemos no retrasar "ni un día más" la negociación del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad autónoma para 2017, mostrándose dispuesto a iniciarla hoy mismo, para aprobarlos el mes próximo. Hacerlo "más allá de finales de marzo sería una irresponsabilidad", ha asegurado.

ZARAGOZA, 10 (EUROPA PRESS)

Ha planteado "la exigencia rotunda de que seamos serios", de que "nos dejemos de zarandajas y que nos sentemos a hablar y tengamos cuanto antes unos Presupuestos".

Lambán ha visitado esta mañana la localidad zaragozana de Alagón, invitado por su alcalde y exdiputado provincial y autonómico, José María Becerril. En el Ayuntamiento, Lambán ha dicho que las conversaciones, con PSOE, Podemos, CHA e IU, deben comenzar en "fechas muy próximas", advirtiendo de que "hemos agotado entre todos la paciencia de los ciudadanos" y, además, "no existen más motivos para la dilación" con "excusas de mal pagador", observando que "toda la sociedad nos está reclamando" que se aprueben los Presupuestos.

Retrasar más la negociación "sería una frivolidad imperdonable", por parte de "aquél que propiciara cualquier clase de retraso", ha aseverado, insistiendo en que él no pondrá "ningún incoveniente ni impedimento".

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Ha considerado que el grado de cumplimiento de las enmiendas de Podemos a la Ley de Presupuestos de 2016 ha sido "elevadísimo, en torno al 90 por ciento" y también el de ejecución de los mismos, "altísimo", añadiendo que el Ejecutivo está dispuesto a "mejorar la gestión" presupuestaria, "corregir posibles errores, habilitar todos los mecanismos" para "restablecer la confianza" entre las fuerzas de izquierda.

"Motivos para la desconfianza no existen", pero si los hay "la disposición del Gobierno para disolver esa desconfianza es absoluta, buscando los mecanismos necesarios entre todos, enmendando los posibles errores que se hayan podido cometer", ha expresado, puntualizando que Podemos no está utilizando "en este momento" esa "maniobra dilatoria".

El presidente aragonés ha dejado claro que "no cabe ninguna maniobra dilatoria, no cabe seguir buscando excusas de mal pagador" y que "sin más dilación toca sentarse a hablar", subrayando que los Presupuestos no se han confeccionado "por pura inspiración" del Ejecutivo, sino "como consecuencia de los pactos de investidura" y las cinco condiciones que puso la formación morada en diciembre, "que están contempladas hasta donde es posible hacerlo", reclamando "no mirarnos a nuestro ombligo", sino en "la mirada de los aragoneses".

EMPLEO

Por otra parte, ha manifestado que las políticas de creación de empleo "dependen más de elementos extrapresupuestarios", indicando que el proyecto de creación de un centro logístico de BonÁrea en Épila (Zaragoza), se ha impulsado sin contar con los Presupuestos de 2016.

No obstante, este año "además de que el Gobierno tiene muy bien planteadas sus estrategias para la captación de inversiones, si se aprueba el Presupuesto el Inaem tendrá un crecimiento muy importante, casi exponencial, para habilitar políticas activas de empleo" porque "existirá una política de formación profesional dual que está teniendo mucho éxito" y es "una de las mejores aportaciones se pueden hacer a la creación de empleo de calidad".

En forma de políticas para incentivar I+D+i "se podrán sentar las bases para que dentro de 10 ó 15 años la economía aragonesa sea una de las más innovadoras de España", ha continuado Lambán, quien ha defendido la gestión de José María Becerril en este ámbito, al expresar que "tuvo la previsión de habilitar suelo industrial y tiene la diligencia y el compromiso con su pueblo como para ir a buscar esas inversiones".