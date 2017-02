Diputación pide a la Junta "un protocolo de actuación" y asegura las plazas en la Residencia Asistida

10/02/2017 - 13:43

El diputado de Bienestar Social de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha pedido a la Junta de Andalucía "un protocolo de actuación en la Residencia Asistida para acometer unas obras en la Unidad de Poniente porque existe un acta de la semana pasada en la que especifica que existe riesgo para la salud". Escobar también ha querido dejar claro que "no se va a perder ninguna de las plazas, se van a mantener las cerca de 170 existentes en la actualidad".

Así lo ha explicado en una rueda de prensa ofrecida este viernes para aclarar la situación sobre la Residencia Asistida de la Diputación de Almería ante la polémica suscitada con la Junta de Andalucía. Ante los últimos hechos, el diputado Ángel Escobar ha declarado sentirse "ofendidos y muy molestos".

El diputado de Bienestar Social ha relatado que, debido a la antigüedad de la Unidad de Poniente de la Residencia Asistida necesita adaptar los aseos y arreglar un problema existente con el agua caliente sanitaria. En este área del centro, las tuberías "van por las paredes y el suelo", lo que hace necesario el realojo de los 47 usuarios alojados en esta zona.

La actuación requeriría picar suelos y paredes, por lo que Ángel Escobar ha afirmado que "no voy a hacer obras con personas de 90 años encamadas. No lo voy a permitir", por lo que ha solicitado a la Junta de Andalucía "que nos digan cómo hacer las obras, que protocolo debemos seguir".

El diputado ha querido tranquilizar a los familiares asegurándoles que esto no va a suponer una pérdida de plazas ni el cierre definitivo de la Unidad de Poniente, y que "tan sólo es necesario que no haya más ingresos para poder adaptar las otras cuatro unidades a los residentes que hay. Si no hay más ingresos no hay que realojarlos, aunque siempre es posible el traslado a otras residencias concertadas".

Además, Escobar ha insistido en que las obras son necesarias porque un acta de la Junta de Andalucía del pasado enero establece la existencia de un riesgo para la salud, al igual que informes técnicos de la Diputación de Almería que alertan de la problemática en la Residencia.

La actuación, según ha destacado el diputado, "la va a pagar la Diputación, pero necesitamos que la Junta nos de el protocolo de actuación". Ante la respuesta de la Delegación de Salud, que ha alertado de la existencia de una nueva acta en la que se elimina el riesgo para la salud y de la que Ángel Escobar asegura no tener conocimiento, "hemos puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos de la Diputación para paralizar los ingresos y le hemos dado diez días para que nos digan cómo proceder".

"Si a los diez días no hay respuesta, no podemos seguir recibiendo ingresos porque tenemos que acondicionar las instalaciones. Mientras lo hacemos, los servicios de mantenimiento van a seguir tomando medidas de choque con elementos químicos para eliminar el riesgo de bacterias y seguir prestando el servicio hasta que la Junta nos facilite las obras o que con la reubicación que hagamos dentro de la Residencia podamos acometer las obras", ha explicado Escobar.

El diputado de Bienestar Social ha pedido a la Junta que no haya "calumnias ni guerra política", ya que el objetivo de las obras es "tener una residencia de calidad". Además, ha asegurado que "no entiendo que está pasando, nos dicen que hay que hacer obras y cuando pedimos cómo hacerlas nos ocurre esto. Con la Junta colaboramos muchísimo, incluso hay Planes Provinciales que estamos gastando en consultorios médicos cuando no es nuestra competencia. No es de recibo que el delegado haga declaraciones desafortunadas cuando lo único que queremos es tener el protocolo de actuación".

Ángel Escobar le ha recordado a la Delegación de Salud que "cuando se hicieron obras en la Residencia del Zapillo, que es de la Junta, se desplazó a todos los residentes. Entiendo que era lo necesario, no un acto terrorista", y ha puntualizado que "no vamos a hacinar personas, no sería de recibo para un servicio de calidad".

En cuanto a los trabajadores, Ángel Escobar ha revelado que "nos hemos reunido con los sindicatos y les hemos dicho que no se va a perder ningún puesto de trabajo".

LAS OBRAS EN LA RESIDENCIA ASISTIDA

Según ha detallado el diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, los informes técnicos, tanto de la Junta de Andalucía como de la Diputación de Almería, establecen deficiencias en los aseos y el sistema de agua caliente sanitaria de la Unidad de Poniente de la Residencia Asistida.

El último informe, además, establece "riesgo grave e inminente para la salud" y la necesidad de acometer obras de manera "inmediata". Escobar ha explicado que, una vez solventado el problema con el agua caliente sanitaria y los aseos de cada habitación estén adaptados, "se solicitará la homologación a la Junta y ella decidirá cuántas plazas se sacan concertadas".

Además, el diputado ha revelado que el objetivo es "mejorar el agua caliente sanitaria en el resto de unidades, aunque, en este caso, al ser más modernas y estar ya homologadas no son actuaciones tan grandes y no afectarían a los usuarios. Podemos hacerlo reubicándolos en la propia Residencia".