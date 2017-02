Marta Pazos dirigirá las dos obras del CDG que componen 'Martes de Carnaval' tras la dimisión de Tito Asorey

10/02/2017 - 14:25

La directora y actriz de la compañía Voadora Marta Pazos dirigirá 'As galas do defunto' y 'A filla do capitán', las dos piezas de la última producción del Centro Dramático Galego (CDG), 'Martes de Carnaval', después de la renuncia del director de una de ellas, Tito Asorey, por diferencias con la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) sobre el proceso de selección del elenco.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)

De ello ha informado este viernes la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en un comunicado remitido a los medios después de que el jueves trascendiese que tres de los seis miembros del tribunal encargado de elegir a los actores de las obras habían dimitido.

En el texto, el departamento autonómico explica que el CDG desarrollará la próxima semana, del 13 al 16 de febrero, las pruebas de interpretación para seleccionar el elenco de 'Martes de Carnaval', de Ramón María del Valle-Inclán.

Un total de 50 actores y actrices concurrirán a las audiciones, en las que se decidirán los 10 profesionales (cuatro protagonistas y seis principales) que encarnarán a los 37 personajes de las dos piezas del espectáculo.

La Consellería ha explicado que la renuncia de Asorey supuso una "revisión y una reorganización" de las fechas de las pruebas, por lo que los ensayos empezarán el 27 de febrero. 'Martes de Carnaval' se estrenará finalmente el 20 de abril en el Salón Teatro de Santiago y mantendrá los días de representación en los restantes escenarios gallegos en los que esté programada.

PRESENTADAS 244 PERSONAS

El departamento autonómico ha señalado que los candidatos que concurrirán a las audiciones superaron la primera parte de selección del proceso, consistente en la valoración del currículo profesional. Fueron 244 las personas que se presentaron a esta convocatoria, publicada el pasado 19 de diciembre.

'Martes de Carnaval' es la producción propia para 2017 del CDG, unidad dependiente de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, con la que la compañía pública se suma a la puesta en escena de Valle-Inclán en gallego en el año en el que la obra del autor pasa a dominio público y puede ser traducida a cualquier lengua.