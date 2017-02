Se incrementa un 24% el préstamo de bicicletas de Bilbon Bizi en 2016, con un total de 345.015 préstamos

10/02/2017 - 14:37

La flota actual de Bilbon Bizi es de 260 vehículos y está previsto que en el transcurso de este año se incorporen bicicletas eléctricas

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El servicio municipal Bilbon Bizi realizó el pasado año 2016 un total de 345.015 préstamos de bicicletas, con una media de 972 diarios, lo que supone un 24% más que en el año 2015, en el que se realizaron 277.744 préstamos con una media de 785 al día, según ha anunciado el concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil.

A fecha de 31 de diciembre de 2016 el servicio municipal Bilbon Bizi tenía registradas un total de 15.623 personas usuarias del préstamo automático de bicicletas, que funciona en la capital vizcaína desde el año 2011. Además, 2.283 personas más se registraron como nuevas usuarias del servicio.

En la actualidad, la flota del servicio municipal Bilbon Bizi se compone de un total de 260 bicicletas y en el transcurso de este año, tal y como ha anunciado el concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, "está prevista la incorporación a la flota de bicicletas eléctricas, porque seguimos apostanto por la movilidad sostenible, por la electrificación, por la ciclabilidad y por hacer de la bicicleta un medio de transporte habitual y accesible para toda la ciudadanía".

A finales de 2016, el Área de Movilidad y Sostenibilidad incrementó la flota con cien nuevas bicicletas más, con la novedad de que la rueda trasera es anti-pinchazos. Para incrementar la flota se realizó una inversión de 52.000 euros y la adquisición de las nuevas unidades fue apoyada y subvencionada por el EVE, a través del Programa Ayudas a Inversiones en Transporte y Movilidad Eficiente.

Además, el pasado año se pusieron en marcha dos nuevos puntos de recogida y devolución, que se sumaron a los 29 ya existentes. Estos dos nuevos puntos están situados en la Plaza Corazón de María y en la parte alta de la Avenida Sabino Arana.

PLAZA ARRIAGA, LA MÁS UTILIZADA

De los 31 puntos, el ubicado en la Plaza Arriaga es el que más préstamos (38.577) y devoluciones (48.817) ha registrado durante todo el año.

Desde la entrada en funcionamiento de Bilbon Bizi en 2011, se han mantenido unos patrones más o menos estables en cuanto a perfil de las personas usuarias, días y horarios de mayor uso del servicio y demás indicadores.

Así, las franjas horarias con mayor número de préstamos y devoluciones siguen situadas entre las 12.00 y las 16.00 horas, y entre las 17.00 y las 20.00 horas, respectivamente. Los miércoles y jueves son los días de la semana en los que más se utiliza el servicio, y los meses de octubre, mayo y junio se han registrado el mayor número de préstamos.

Con estos datos, ha dicho Gil, se pude concluir que Bilbon Bizi, funciona en total 355 días al año, ya que durante la Aste Nagusia el servicio queda suspendido, se utiliza más como medio de transporte y no tanto como ocio.

PERFIL DEL USUARIO

En cuanto al perfil de las personas usuarias de Bilbon Bizi, el 70,2% son varones (con un total de 242.216 usos) y el 29,8 % mujeres (102.787 usos). Otro dato indica que la mayoría de los préstamos, un total de 326.788, han sido realizados por personas empadronadas en la capital vizcaína, mientras que 16.791 préstamos los han hecho personas empadronadas fuera de Bilbao.

Por edades, 2.683 trayectos han sido realizados por personas que tienen más de 75 años, mientras que los que tienen menos de 18 años han realizado 625. Las personas con edades comprendidas entre 30 y 44 años son las que más utilizan el servicio de préstamo de bicicletas (la edad mínima para inscribirse en el servicio es de 16 años).

Gil ha indicado que el cobro de una cuota mínima anual ha servido para "depurar" la base de datos de personas usuarias, dado que, aquellas que estaban inscritas pero que no utilizaban Bilbon Bizi, finalmente se han decantado por anular la inscripción para no pagar por un servicio que realmente no utilizaban. De esta forma, solamente las personas que están inscritas son las que realmente usan el servicio.

El Área de Movilidad y Sostenibilidad gestiona un Eco-Tótem que, mediante un sensor, cuenta el número de bicicletas que pasan frente al ayuntamiento cada día. Con este sistema se puede ver el uso que se hace del bidegorri y el número total de bicicletas que pasan diariamente y el acumulado en el año, dado que registra la fecha, la hora y el número de bicicletas que entran hacia el Casco Viejo y el de las que salen hacia Deusto.

Además, la App Bilbon Bizi de descarga gratuita y utilizable tanto en euskera como en castellano, permite consultar la disponibilidad de bicis y anclajes en cada punto de préstamo y devolución.