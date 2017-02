Vistalegre ii. errejón ve “peligroso” llevar el debate “al borde del precipicio” e iglesias insta al partido a “recomponerse"

10/02/2017 - 14:44

- Iglesias asegura que "el instinto" le dice que va a ganar su lista este fin de semana: "Me gustaría mucho jubilar a Rajoy"

- Errejón subraya que él, al contrario de Iglesias, no "amenaza" con irse si pierde en el congreso

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, señaló este viernes que es "peligroso" llevar el debate interno "al borde del precipicio", mientras que el secretario general del partido, Pablo Iglesias, subrayó que la formación está obligada a "recomponerse" tras la celebración de la asamblea ciudadana de este fin de semana.

"Es importante que salgamos de esto más unidos y si mis ideas ganan quiero contar con quienes no piensan como yo", manifestó Iglesias en declaraciones en laSexta, recogidas por Servimedia, en la vispera del congreso de Vistalegre.

A Errejón, dijo, "le gustaría tener mayoría en el Consejo Ciudadano Estatal y un secretario general en minoría" pero, avisó, hay que ser "honestos e ir de frente". En este sentido, explicó que hubiera considerado "legítimo" y "coherente" que Errejón se hubiese presentado como candidato a la Secretaría General.

Por ello, insistió en que si pierde este fin de semana dejará el liderazgo de Podemos. "No voy de farol y soy coherente", apuntó Iglesias, que reiteró que no puede liderar un partido si no cuenta con el respaldo de la mayoría a sus tesis. "Si no es así, el liderazgo del partido lo tendrá Errejón", apostilló.

No obstante, vio "prácticamente imposible" que pierda su lista este fin de semana, aunque evitó pronunciarse sobre "hipótesis extrañas", ante la posibilidad de que gane la lista que lidera Errejón. "Podemos no puede ser un tándem, tiene que ser una orquesta. Podemos ha de dejar de ser el partido de Pablo Iglesias", afirmó.

En cualquier caso, apostó por recomponer el partido tras la asamblea estatal de este fin de semana. "Me gustaría mucho jubilar a Rajoy", sentenció.

ERREJÓN DICE NO "AMENAZAR" CON IRSE

Por su parte, Errejón aseguró en declaraciones en Cuatro, recogidas por Servimedia, que él, al contrario que Iglesias, no "amenaza" con irse si pierden sus tesis este fin de semana, y subrayó que estará en la posición en la que le diga el partido.

Consideró que si el domingo los inscritos votan que haya "pluralidad" en Podemos y no una victoria clara de Iglesias va a "prevalecer la responsabilidad" y el líder del partido seguirá al frente del proyecto.

"A partir del lunes hay que ser útil al proyecto político morado" y "cerrar ya este proceso de discusión", manifestó Errejón sobre un proceso interno que, a su juicio, se ha estado jugando "permanentemente a cara o cruz".

"Es mi responsabilidad poner cordura. La cultura de llevar el debate al borde del precipicio es peligrosa", indicó el también portavoz parlamentario de Unidos Podemos.

"Estamos donde estamos para servir a la gente. No creo que en Podemos sobre absolutamente nadie. Faltan más", dijo Errejón.

