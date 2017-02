Junta cree que Andalucía debe recibir 680 millones en vez de 440 millones por la revisión de fondos europeos

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, cree que Andalucía "debería recibir 680 millones de euros en vez de los 440 millones", asignados por el Gobierno central, correspondientes a la cláusula de revisión de los fondos europeos del actual marco 2014-2020.

Ramírez de Arellano ha explicado que la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública les ha comunicado el reparto de la cláusula de revisión para actualizar los indicadores del marco comunitario 2014-2020 y que afectaba al reparto de los fondos europeos.

Ha explicado que de los 2.100 millones de euros, 1.500 millones se destinan a regiones en desarrollo y de convergencia, como Andalucía. A su vez, de esos 1.500 millones, 1.030 millones son para Andalucía "pero sólo se nos permite incorporar al presupuesto andaluz directamente unos 440 millones de euros, menos de un 43 por ciento de lo que nos corresponde, mientras que el resto se lo reserva el Gobierno para inversiones en Andalucía".

Lamenta que otras regiones más desarrolladas "pueden gestionar el 65 por ciento de fondos que le son asignados".

"No entendemos el motivo, no se nos ha explicado, y hemos trasladado al Ministerio nuestra insatisfacción, porque debemos estar al mismo nivel de esas regiones", ha aseverado el consejero, quien cifra en 680 millones de euros la cantidad que la Junta debe gestionar "al menos" con sus propios presupuestos, además de pedir que "se garanticen las inversiones en Andalucía".

Ha recordado que en los últimos días se ha sabido que el Gobierno "tenía planes para aumentar las inversiones en infraestructuras en Cataluña y País vasco, y queremos que nos expliquen por qué no en Andalucía".

Para el consejero, "Andalucía debería recibir en inversiones el 18 por ciento del total del país por su peso poblacional y por lo que dicta el Estatuto de Autonomía, pero está recibiendo inversiones equivalente al 15 por ciento".

"Con esos tres puntos de diferencia se explica por sí misma la diferencia en la media nacional de crecimiento del PIB y el desarrollo del empleo, toda vez que el crecimiento del PIB andaluz en los últimos tiempos ha crecido 0,2 puntos por debajo de la media española", ha lamentado Arellano, quien indica que en materia de empleo "en Andalucía la población crece más rápidamente por lo que para converger en términos de empleo son necesarias inversiones estratégicas del Estado para atraer otras inversiones".

A su juicio, "hay que basar el desarrollo económico en el potencial de la gente y en unas inversiones de infraestructuras potentes que nos den competitividad".

Por ello, reclama al Gobierno que "se incremente la cantidad que puede gestionar la Junta, de 440 a 680 millones de euros para garantizar inversiones necesarias en nuestra tierra". "Esos fondos europeos son críticos para Andalucía en estos momentos", ha aseverado.

"No es razonable que el Gobierno sólo destine a Andalucía los fondos previstos en fondos europeos, sino que el Gobierno está obligado a invertir esas cantidades en Andalucía y pedimos que sea aún mayor esa cantidad hasta que llegue a lo previsto por ley", ha añadido Arellano, a quien le preocupa que el Gobierno "haga promesas a Cataluña y País Vasco en inversiones de obra pública y no sabemos dónde están las prometidas para Andalucía; no se pueden hacer promesas a otras comunidades cuando Andalucía tiene un déficit muy notable en inversiones de cientos de millones cada año".