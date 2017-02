Sara Hernández y los alcaldes afines no han recibido invitación para el acto de Susana Díaz en Madrid

10/02/2017 - 15:36

La secretaria general del PSOE de Madrid y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y otros alcaldes madrileños afines, como el de Fuenlabrada, Manuel Robles, y el de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, no han recibido invitación para el acto municipalista en el que participará este sábado la presidenta de Andalucía, Susana Díaz.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

De este modo, ninguno de ellos asistirá al evento, que tendrá lugar en el Pabellón de la Once, organizado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que sí contará con la presencia de la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, y previsiblemente con el alcalde de Móstoles, David Lucas, han informado a Europa Press fuentes socialistas.

Por su parte, otro alcalde de los municipios grandes de la Comunidad, el de Leganés, Santiago Llorente, todavía no se ha pronunciado sobre si acudirá o no. Precisamente, fue uno de los regidores ausentes en el acto de presentación de la candidatura de Patxi López hace unas semanas con socialistas madrileños. Entonces, justificó su no presencia en motivos de agenda.

La secretaria general del PSOE-M se ha mostrado afín a López y sí acudió a su convocatoria del pasado 27 de enero en Fuenlabrada, cuyo alcalde también ha hecho público sin ambages su apuesta por el exlehendakari. De hecho, ayer señalaba en twitter que ante la pregunta de compañeros sobre si iba a acudir al acto de Díaz de mañana, su respuesta era "no".

La presentación de la candidatura de López en Madrid congregó a más de 300 personas y a gran parte de la cúpula del PSOE-M. En concreto, acudieron los primeros ediles de Coslada, Angel Viveros; Aranjuez, Cristina Moreno; Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios; Arganda del Rey, Guillermo Hita, y Navalcarnero, José Luis Adell. No estaban los alcaldes de Leganés, Santiago Llorente, y de Móstoles, David Lucas.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, no irá porque no tiene previsto participar en ningún acto orgánico, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.