El cantante de blues John Mayall abre su gira europea en el Teatro Cervantes de Málaga

10/02/2017 - 16:35

John Mayall abrirá su gira europea 'Livin & Lovin the blues Tour 2017' este sábado en el Teatro Cervantes de Málaga, en la que presentará los temas de su nuevo álbum en formato trío, 'Talk about that'.

El cantante de blues presenta su nueva gira acompañado de su sección rítmica habitual, la formada por los músicos de 'Chicago Greg Rzab' al bajo y Jay Davenport a la batería. El guitarrista, armonicista y vocalista volverá a repasar sus éxitos y presentará algunas de las canciones de su nuevo álbum.

El fundador de los 'Bluesbreakers' actuará por cuarta vez en el Cervantes en poco más de diez años, después de su debut en 2003 en el XVIII Festival de Jazz. Las otras dos ocasiones tuvieron lugar en 2011 y 2014, según han informado desde el Teatro Cervantes en un comunicado.

Mayall escoge un repertorio diferente para cada noche, pero ha asegurado que va a ir introduciendo en su recorrido por Europa temas de 'Talk about that', un disco publicado el pasado mes de enero y que ha sido muy bien recibido por la crítica. Grabado por él junto a Rzab, Davenport y su antiguo colaborador el guitarrista Rocky Athas, el álbum contiene ocho temas propios, varias versiones y el toque en un par de cortes de un invitado de lujo, Joe Walsh, guitarrista de los 'Eagles'.

'Talk about that' --producido entre él y Eric Corne, presidente de Forty Below Records-- es una nueva andanada de blues fusionado con otros estilos, desde el 'rock'n'roll' hasta los sonidos folkies o el sonido de Nueva Orleans, con coqueteos con el jazz y el R&B. Después de presentarlo en Málaga, John Mayall lo llevará a Madrid, San Sebastián, A Coruña, Vigo, Gijón, Zaragoza, Bilbao y Barcelona en un extenso recorrido por nuestro país tras el que tocará en Francia, Italia, Suiza, Alemania, Austria, República Checa, Polonia, Holanda, Bélgica y el Reino Unido.

EL RETORNO DE UN 'BLUESMAN' DE 83 AÑOS

John Mayall (Macclesfield, Cheshire, 1933) fue precursor, junto a Alexis Korner, de la efervescencia del blues en el Londres de mitad de los sesenta. Discos como 'Blues breakers with Eric Clapton', 'A hard road', 'Crusade' o 'The turning point' marcaron la primera parte de una carrera que se recordará como la de un artista que rompió los moldes del género y los llevó más allá del purismo y de la audiencia negra.

El músico inglés fue padrino musical desde sus influyentes Bluesbreakers de artistas como Eric Clapton, Mick Taylor (Rolling Stones), Jack Bruce (Cream) o Peter Green (Fleetwood Mac) y referencia del género por sus innovadores trabajos con Blue Mitchell, Red Holloway, Larry Taylor o por su participación en directos con John Lee Hooker o T-Bone Walker.

Por sus 'Bluesbreakers' pasaron en sus diferentes etapas, además de los citados, los bajistas Andy Fraser (Free), John McVie (Fleetwood Mac) o LarryTaylor (Canned Heat), los guitarristas Harvey Mentel, Coco Montoya o Freddy Robinson, los baterías Hughie Flint o Aynsley Dunbar, el trompetista Blue Mitchell, el saxofonista Red Holloway y un sinfín más.

Mayall es considerado pura historia del rock y del blues blanco en un camino que atravesó sendas de blues campestre y hippie --se trasladó a California a finales de los 60--, que se fundió con el funk y el jazz, y que tomó tintes country, pero siempre con la música de los doce compases como argamasa.