Incibe organiza un Hackathlon en el evento 4YFN del Mobile World Congress

10/02/2017 - 16:52

El Four Years From Now (4YFN) del Mobile World Congress 2017 acogerá por primera vez un Hackathon organizado por Incibe.

LEÓN, 10 (EUROPA PRESS)

Esta competición es de carácter gratuito y está abierta a estudiantes, profesionales, desarrolladores y cualquier persona interesada en el mundo de la seguridad de la información y de las nuevas tecnologías.

El Hackathlon tendrá una duración estimada de 21 horas presenciales que se repartirán entre el 27 de febrero y el 1 de marzo. Los 15 participantes, distribuidos en equipos de 3 personas como máximo, serán seleccionados de entre las mejores propuestas recibidas y serán premiados los tres mejores proyectos según las valoraciones de un jurado experto.

Según ha explicado Incibe, la organización de esta competición es una forma de dotar de nuevas capacidades a la comunidad de seguridad, con resultados obtenidos en un breve periodo de tiempo, y además permiten identificar el talento entre los participantes en un entorno lúdico.

El registro para presentar las propuestas de concurso ya está abierto y se cerrará el jueves 16 de febrero.