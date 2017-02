(avance) cataluna. artur mas: “estamos aquí por el éxito del 9-n y porque fue un desafío que quieren que paguemos algunos”

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, juzgado esta semana por organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, se ha mostrado convencido de que está ante un tribunal por "el éxito del 9-N" y porque fue un desafío que ahora quieren que paguemos algunos".

Haciendo uso de su derecho a la última palabra, Mas expresó su respeto por la labor del tribunal y agradeció, "desde la más profunda discrepancia, la corrección del ministerio fiscal, que ha demostrado que ha trabajado".

Tras afirmar que éste es un juicio político, insistió en que "estamos aquí por el éxito del 9 de noviembre del año 2014 y porque ese éxito no agradó a determinadas instancias del Gobierno y de Estado español y lo consideraron un desafío que ahora quieren que paguemos algunos".

"No nos engañemos. No estamos aquí por desobedecer al Tribunal Constitucional", ha dicho Mas ante el tribunal, "no soy culpable de cometer ningún delito. Ni yo, ni Joana Ortega, ni Irene Regau, hemos cometido ninguna ilegalidad", insistió después de haber asumido la responsabilidad del impulso político del proceso.

