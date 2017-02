(ampliación) cataluna. artur mas asegura que convertir el 9-n en un delito es “un inmenso error”

10/02/2017 - 16:54

- El expresidente cree que "estamos aquí por el éxito del 9-N y porque fue un desafío que quieren que paguemos algunos"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, juzgado esta semana por organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, se ha mostrado convencido de que está ante un tribunal por "el éxito del 9-N" y porque fue un desafío que ahora quieren que paguemos algunos". Se mostró, además, convencido de que convertir esa votación en un delito es "un inmenso error".

Haciendo uso de su derecho a la última palabra, Mas expresó su respeto por la labor del tribunal y agradeció, "desde la más profunda discrepancia, la corrección del ministerio fiscal, que ha demostrado que ha trabajado". Cuando finalice la quinta jornada del juicio, la causa quedará vista para sentencia.

Tras afirmar que éste es un juicio político, insistió en que "estamos aquí por el éxito del 9 de noviembre del año 2014 y porque ese éxito no agradó a determinadas instancias del Gobierno y de Estado español y lo consideraron un desafío que ahora quieren que paguemos algunos".

"No nos engañemos. No estamos aquí por desobedecer al Tribunal Constitucional", ha dicho Mas ante el tribunal, "no soy culpable de cometer ningún delito. Ni yo, ni Joana Ortega, ni Irene Regau, hemos cometido ninguna ilegalidad", insistió después de haber asumido la responsabilidad del impulso político del proceso.

Mas explicó que su Gobierno ya cambió el formato de la consulta a raíz de la primera advertencia del TC. A partir de ese momento todo quedó en manos de voluntarios. "Si alguien sabe algo del voluntariado, sabrá que a los voluntarios no se les da órdenes: ya se había hecho suyo este proceso".

Insistió en que en el ánimo del Ejecutivo catalán "no estaba desobedecer el Tribunal Constitucional, pero nos estaba pidiendo impedir a la gente que participase" y justo la celebración de esa consulta debería ser un motivo para que un país pueda "sentirse orgulloso" de su capacidad de "auto organización, civismo, espíritu pacífico y democrático..."

Simplemente, explicó el expresidente, "no desobedecimos al Tribunal Constitucional, plantamos cara a un Gobierno español que quería impedirlo y abusaba de sus privilegios". "Si de lo que se trata es de fortalecer una democracia", concluyó, "no entiendo cómo el 9-N se puede considerar un delito. ( )"Qué pena, señor presidente, y qué gran error, qué inmenso error".

