Congreso pp. aguirre anora a aznar, que no tiene intención de aparecer por el cónclave

10/02/2017 - 17:00

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró este viernes que va a echar de menos en el XVIII Congreso Nacional la presencia del exjefe del Ejecutivo José María Aznar.

Así lo expresó en declaraciones a los periodistas antes de acreditarse en la Caja Mágica de Madrid, lugar que este fin de semana se convierte en el 'fuerte' del PP, donde Mariano Rajoy intentará rearmar ideológicamente su proyecto y reforzar su estructura interna.

Preguntada expresamente por si echará en falta al expresidente de honor del Partido Popular, confesó que "la verdad" es que "sí". No obstante, dijo que cree que a Aznar no acudirá, ya que estuvo ayer con él y le dijo "que no iba a venir".

