Cataluna. irene rigau: “¿ni el tardofranquismo ni la transición me depuraron y me depurarán en democracia?”

10/02/2017 - 17:42

BARCELONA, 10 (SERVIMEDIA)

La que fuera consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña durante la organización y celebración del 9-N, Irena Rigau, se dirigió al tribunal que la juzga por desobediencia al Tribunal Constitucional y prevaricación y se preguntó en voz alta si tras sobrevivir al franquismo y la transición va a ser la democracia la que la "depure".

Al igual que los otros dos acusados, Artur Mas y Joana Ortega, hizo uso de su derecho a la última palabra y se dirigió al tribunal en su defensa. Rigau citó un poema de Antonio Machado, antes de preguntarse: "¿Ni el tardofranquismo y ni la transición me depuraron y me depurarán en la democracia por un delito que no he cometido?".

La exconsejera se mostró convencida de que no incurrió en ningún comportamiento ilícito y defendió que "la democracia, en tiempos de globalización, tiene que ser reforzada, con democracia participativa y directa". "No me puedo imaginar de ninguna manera que, como consecuencia de este juicio, empezásemos un camino de involución democrática", concluyó Rigau.

A continuación de los alegatos de los tres acusados, que se han sometido a juicio a lo largo de toda la semana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, hizo sonar la campanilla que declara terminada la vista oral y deja el juicio visto para sentencia.

