La Junta destaca su apuesta por impulsar y visualizar la participación ciudadana en materia sanitaria

10/02/2017 - 18:10

La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, Teresa Vega, ha destacado que la apuesta de la Junta de Andalucía por impulsar y visualizar el mapa de participación ciudadana de la provincia "para reforzar las aportaciones y poner en valor el máximo órgano provincial de participación" en materia sanitaria.

JAÉN, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de relieve antes de la primera reunión del año del Consejo de Salud de Área de Jaén, órgano consultivo de la Junta que no se reunía desde hace un lustro, con el que se busca facilitar la participación de todos los sectores relacionados con el sistema sanitario público en la provincia, representantes de entidades locales, sindicatos, empresarios, colegios oficiales del ámbito sanitario y colectivos sociales.

"Para ello, vamos a intensificar nuestros esfuerzos para que todos los ciudadanos tomen parte en nuestro sistema sanitario público, vía que ya existía hasta ahora, pero que ha sido poco visible para la población y, además, vamos a aumentar la coordinación entre todos los actores para que el trabajo participativo sea más efectivo", ha subrayado.

En este sentido, Vega ha recordado que la sanidad pública andaluza cuenta con diferentes vías para fomentar la participación. Entre ellas se encuentran las Comisiones de Participación Ciudadana de los centros de salud, que, por ejemplo, en 2016 han mantenido más de cien reuniones, en las que han participado más de 2.000 personas, y que se completan con los grupos de trabajo en los hospitales como las Juntas de Enfermería, Facultativas y las del Personal en general.

El resto de asuntos incluidos en la convocatoria de esta reunión han sido la presentación de un balance actual de situación de la sanidad pública jiennense, la propuesta de mejoras, la situación de los centros sanitarios pendientes de poner en funcionamiento en breve, la Red Local de Acción en Salud (Relas) y el II Plan Provincial de Salud, además de un último capítulo dedicado a ruegos y preguntas de los asistentes.

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

La delegada ha destacado que "la inversión que la realizado durante estos años de crisis económica en la provincia de Jaén ha superado los 35 millones de euros para la construcción de nuevos centros, iniciativa que ha permitido inaugurar los centros de salud de Beas de Segura y Torredonjimeno, y que abrirá, en breve, el centro de salud del Bulevar de Jaén y el de Bailén. A ello ha sumado más de doce millones en los dos últimos años en la mejora y adquisición de nuevo equipamiento inmobiliario y tecnológico.

Sobre el centro de la capital, ha dicho que se abrirá durante el primer cuatrimestre, tras una inversión superior a los ocho millones de euros en su construcción y 1,1 millones de euros en el equipamiento, mientras que el de Bailén será en el primer trimestre, tras un proyecto de obra que ha movilizado 3,5 millones. Además, el Gobierno andaluz ha incluido en el Presupuesto de 2017 la finalización de las obras de construcción del Hospital de Alta Resolución de Cazorla y su puesta en funcionamiento con una partida de 6,5 millones de euros, a lo que ha sumado "importantes mejoras" previstas en las infraestructuras de atención primaria.

GRAN TRABAJO DE LOS PROFESIONALES

Vega también ha subrayado "la labor realizada a diario por nuestros profesionales, que es excelente, como lo demuestra el hecho de que tenemos 33 unidades de gestión clínica acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)". Igualmente, ha aludido a la labor científica del personal del sistema sanitario público andaluz en la provincia, que en estos momentos lleva a cabo 68 proyectos de investigación, 45 estudios y 25 ensayos clínicos de nuevos medicamentos.

Asimismo, Vega ha valorado "el esfuerzo de la Junta por mejorar la seguridad y estabilidad en el empleo a los trabajadores" del SAS, por ejemplo con el proceso de interinización de 954 empleados en Jaén o la nueva oferta de empleo público que salen cada año para toda la comunidad.

RED LOCAL Y PLAN PROVINCIAL

Por otro lado, se ha referido a los 16 municipios jiennenses que se han sumado a la Red Local de Acción en Salud de la Junta de Andalucía (Relas), que promueve la elaboración de planes locales de salud por parte de los ayuntamientos con la participación activa de la ciudadanía, tanto en la detección de problemas como del desarrollo de medidas y las soluciones a llevar a cabo.

También ha informado de que el II Plan Provincial de Salud deriva del cuarto de Andalucía y se incorporará al II Plan Estratégico de Jaén. Su objetivo será dar respuesta a los problemas en este ámbito en el territorio jiennense. "Hemos constituido, tras la realización de un análisis previo de situación, grupos de trabajo que han diseñado las acciones necesarias a llevar a cabo hasta 2020, que abordarán todos los aspectos sociales que afectan a la salud en nuestra provincia", ha señalado.

El Consejo de Salud de Área de Jaén, que se constituyó en julio de 2002 como en el resto de provincias andaluzas, está formado por representantes de las consejerías de Salud e Igualdad y Políticas Sociales, la FAMP, los sindicatos UGT, CCOO, Satse, Sindicato Médico Jaén y CSI-CSIF, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), los colegios oficiales de médicos, enfemería, podólogos, fisioterapeutas, protésicos dentales, psicólogos, farmacéuticos, odontólogos y estomatólogos, veterinarios, ópticos y optometristas, y trabajo social, y las asociaciones de consumidores y usuarios Al-Andalus y Facua.

Cuestionada, por otro lado, por la posible presencia en él de movimientos surgidos recientemente y que piden mejoras en la calidad asistencial, como la Marea del Cucharón o la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad en Jaén, ha explicado que los miembros del consejo se determinan en un decreto y "cualquier otra acción que puede surgir no tienen cabida en este órgano, porque aquellos que representan todos esos intereses sí que están aquí y ellos pueden traer la voz si ningún problema".

En cualquier caso y preguntada por otros posibles cauces de comunicación para estos colectivos, ha reiterado que se ha "quedado con la gana" de que le "pidan tener una reunión". "Aquí hay otras estrategias que responden a otros intereses", ha considerado Vega, quien ha subrayado que su preocupación "es resolver los problemas reales de la provincia de Jaén".

Se ha referido a aspectos como las cocinas hospitalarias, la dieta y alimentación de los usuarios de hospitales o los "problemas de la tercera cama", de ahí que se trabaje "con un plan de mejora". "Tengo, además, la responsabilidad de ponerme en acción para aportar soluciones y voy a estar acompañada de los que de manera formal así lo determinan los órganos de representación. Yo no soy quién para romper esa participación, esa representatividad legal que tienen", ha apostillado.

La delegada ha agregado que "algunos anuncios y estrategias activan una preocupación mayor todavía de la que realmente hay" y "se pone el acento en las dificultades y se obvia lo que funciona bien", punto en el que ha afirmado que todos los día pasan por los hospitales jiennenses unas 12.000 o 13.000 personas y "son mínimos" los datos de reclamaciones.

En este sentido y aclarando que le "preocupa ese cifra", ha matizado que "no es la situación que define completamente" la situación de la sanidad pública. "Cada uno tienen su responsabilidad. No digo ni que representen ni que no representen. Lo que sí digo es que los problemas los tenemos diagnosticados, identificados y vamos a ponernos en la tarea de resolverlos con quien nos quiera acompañar. No en la bronca, sino en el trabajo y en el codo a codo", ha concluido.