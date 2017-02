La provincia cierra 2016 con 21.345 extranjeros afiliados a la Seguridad Social, un 6% más que en 2015

11/02/2017 - 10:42

La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos extranjeros se ha situado en diciembre de 2016 en la provincia de Huelva en 21.345 ocupados, lo que supone un descenso de 2.311 afiliados respecto al mes anterior, es decir, un 9,7 por ciento menos.

HUELVA, 11 (EUROPA PRESS)

No obstante, en términos anuales, la evolución de la tasa de afiliación de personas de procedencia extranjera ha experimentado en diciembre del pasado año un alza con 1.218 ocupados más que en el mismo periodo del año anterior, un seis por ciento más que en diciembre de 2015.

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, consultados por Europa Press, es destacable que de los 21.345 del total de extranjeros afiliados, 13.281 provenían de países comunitarios, mientras que el resto --8.064-- lo hacen desde países de fuera de la Unión Europea.

En esta misma línea, al tener la provincia un carácter agrario, por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros está encuadrada en el Régimen General con 19.928 trabajadores. Hay que tener en cuenta que este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 16.203 ocupados, y el de Hogar, con 556, mientras que en el régimen general en sí hay 3.170 afiliados.

De este modo, las cifras ponen de manifiesto que la inmensa mayoría de los extranjeros de la provincia trabajan en tareas agrícola y en trabajos relativas al campo onubense.

Por su parte, el dato es mucho menor en los afiliados autónomos extranjeros con 1.369 y tan solo 48 se encuentran registrados en el Régimen Especial del Mar.

Por su parte, respecto a sexos, las mujeres siguen siendo mayoría en el colectivo de afiliados la Seguridad Social en la provincia. Hay 10.195 hombres frente a unas 11.150 féminas.

En concreto, en Huelva procedentes de países de la Unión Europea son 8.269 mujeres frente a 5.012 hombres; mientras que la ecuación se produce a la inversa cuando se trata de extranjeros procedentes de países no comunitarios. Los afiliados a la Seguridad Social de países de fuera de la Unión Europea son 5.183 hombres y 2.881 mujeres.

VALORACIÓN DEL SINDICATO

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, ha analizado la situación laboral de este colectivo.

A su juicio, los trabajadores extranjeros son "víctimas en mayor medida de la explotación laboral" no solamente por su situación de inmigrantes sino porque "una parte de este colectivo, especialmente los no comunitarios, al no tener su situación administrativa legalizada, se convierten en trabajadores muy vulnerables".

Asimismo, ha hecho alusión a la pobreza salarial a la que está sometida este colectivo de trabajadores. De hecho, según ha añadido Fernández, "el salario medio de las personas inmigrantes es un 49 por ciento menor que el salario medio de Andalucía, es decir, que en Andalucía un inmigrante cobró de media en 2015 unos 534 euros al mes cuando el salario mínimo interprofesional era 648,6 euros". Para el sindicalista, "existe una precarización implantada en este colectivo".

Por último, ha resaltado que la afiliación a la Seguridad Social de las personas extranjeras demuestra que ocupan sectores "con baja remuneración y calidad en el empleo", como es el sector agrario o las empleadas domésticas y hay que tener en cuenta que estos datos "solo son de los trabajadores que están regularizados y no de los que trabajan por obligación en la economía sumergida".