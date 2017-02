Roy Clinton, responsable económico del GSD, alerta sobre la deuda de Gibraltar

11/02/2017 - 11:24

La situación económica de las arcas públicas de Gibraltar está suscitando críticas no sólo desde la oposición que lidera el GSD de Danny Feetham, en torno al excesivo gasto público del gobierno de Picardo, que van aumentando y además, en el Parlamento, el responsable económico del GSD, Roy Clinton, ha denunciando en varias ocasiones, sin tener réplica, que las arcas de la administración deben un billón de libras, unos 1.200 millones de euros.

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Clinton, experto en finanzas, ha explicado a Europa Press la situación financiera, a la que además se le añade la incertidumbre que existe en la colonia por las consecuencias que puede conllevar el Brexit y la salida del Reino Unido y Gibraltar de la Unión Europea.

"El tema de la deuda es una cuestión que siempre tiene interpretaciones desde el punto de vista financiero", apunta Clinton, quien considera que "los economistas decimos que la sustancia es más importante que la forma legal", señalando que "se pueden aplicar formas legales para acabar señalando que el papel lo aguanta todo".

No obstante, Clinton, un azote en el Parlamento para el gobierno que, en muchas ocasiones no encuentra respuesta a sus argumentos, expone claramente que "hay una situación económica compleja en la administración de Gibraltar".

Considera que la deuda "se puede explicar por parte del gobierno indicando que las reglas permiten esta deuda", pero más allá del impacto de ese billón de euros, Clinton lamenta no poder decir "con más exactitud las cifras, en el Parlamento sólo vemos las cuentas del gobierno, pero no las empresas del gobierno". Según él, "es como un iceberg, sólo vemos la parte que está en la superficie pero no lo que hay debajo".

De hecho, lleva esperando información oficial, sólo el ministro Joe Bossano le ha dado alguna respuesta, desde el mes de junio. "El gobierno cierra el año fiscal en marzo, pero desde ese mes del pasado año hasta junio, no me ha dicho nada", señala.

En ese sentido, lamenta que no se le facilite información por parte del Ejecutivo que lidera Picardo. "Ellos nos dicen que los préstamos de las compañías no es deuda pública, pero si pido información sobre los créditos financieros no podemos verlas ya que son temas privados". Esto le lleva a reflexionar sobre la situación real que puede ser peor o mejor. "No lo sabemos", apunta el responsable económico del GSD.

BREXIT

El escenario se puede complicar aún más con la inminente salida del Reino de Unido, y por ende de la colonia, de la UE. Clinton, como economista que es conoce lo que transmite este escenario. "Los mercados, las entidades financieras y las empresas no quieren incertidumbre" y eso, añade, "es lo que tenemos con el Brexit".

Dicho lo cual, considera que no todo tiene que ser malo, y como se dice en determinados sectores de España "también puede ser una oportunidad". En cualquier caso, como repite una y otra vez el GSD, con Feetham a la cabeza, el objetivo en cuanto a las relaciones personales y económicas con España es "de buscar el beneficio de todos".

Clinton apostilla que "en los meses posteriores al referéndum han pensado que todo va a ser malo, pero si se analiza el documento que tiene el gobierno de Gibraltar, en el tema financiero no hace mucho con España o Europa, la mayoría se hace con Inglaterra". Expone algunos apartados como "seguros de coche y otros sectores". Pero deja claro que el Brexit "puede complicar la situación y lo que decíamos antes sobre la incertidumbre que se genera en posibles inversores".

Concluye diciendo que "Gibraltar es un centro de servicios, no hay mucho para vender, por lo que la situación es especial y evidentemente estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir con el Brexit".