Congreso pp. maíllo califica de “normalidad” democrática que se rechazase por 25 votos la limitación de cargos

11/02/2017 - 11:34

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Fernando Martínez-Maíllo, calificó hoy de "normalidad" de una "votación democrática" que se rechazase ayer la enmienda que trataba el caso de María Dolores de Cospedal por una diferencia mínima de 25 votos y los compromisarios divididos en esta cuestión.

Así lo expresó en declaraciones a los periodistas en la segunda jornada del XVIII Congreso Nacional del PP, en la que el presidente, Mariano Rajoy, anunciará la lista del equipo que le acompañará en los próximos años.

El concejal de San Clemente (Cuenca) Francisco Risueño defendió una enmienda en la que citaba directamente a Cospedal, que actualmente es presidenta del PP de Castilla-La Mancha, secretaría general del PP y ministra de Defensa, para impedir que la 'número dos' de los populares pudiese mantener esos tres puestos.

Fue rechazada en el debate de la Ponencia Política y de Estatutos con 303 votos a favor, 328 en contra, y 8 abstenciones. Este resultado, sumado a que también se han tumbado otras enmiendas que versaban sobre esta cuestión, permite a Cospedal mantener sus tres cargos.

Para Maíllo, hay que situar esta diferencia mínima de votos en la "normalidad" y remarcó que en el debate, a puerta cerrada, no se puso en cuestión a ninguna persona y se habló de incompatibilidades "en general". Por tanto, aseguró que no se citó a Cospedal, pese a que en el texto de la enmienda si venía recogido expresamente su caso.

Además, remarcó que el PP "siempre" ha ido "hacia la no acumulación de cargos". "No es nuevo, en los actuales Estatutos ya lo pone y creo que ésa es la tendencia", dijo, antes de precisar que "otra cosa bien distinta es que haya excepciones", una posibilidad que ayer se ratificó y que, según dijo, "no estuvo cuestionado por nadie".

Dicho esto, se quejó de que se ponga en duda un "ejercicio de democracia" como el que ayer tuvo lugar en el debate de la ponencia que él mismo coordinó y cuyo texto definitivo se aprobará este sábado a las cuatro de la tarde. "Es sano y democrático el voto y en un tema como las incompatibilidades hay diferentes opiniones", zanjó.

Preguntado si le gustaría ser coordinador general, un puesto que, según fuentes consultadas, Rajoy podría recuperar hoy si mantiene a Cospedal de 'número 2', dijo que es una decisión personal del presidente. "Yo soy vicesecretario y si estamos aquí es porque nos gusta", remarcó.

