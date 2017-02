Ayuntamiento de Granada recibe dos 'Pajaritas Azules' de Aspapel por su gestión de recogida de papel y cartón

11/02/2017 - 13:49

El Ayuntamiento de Granada ha recibido dos 'Pajaritas Azules' en reconocimiento a la "excelencia" en la gestión de la recogida selectiva de papel y cartón, una distinción otorgada por Aspapel, que este año celebra su primera edición con 29 municipios premiados en las categorías de una, dos o tres 'Pajaritas Azules'.

GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Consistorio en una nota, el edil de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández Madrid, se ha felicitado por los resultados y ha asegurado que "la clave está en la colaboración y sensibilización ciudadana, la colaboración del empresariado, la labor del equipo de trabajo del área y la eficiencia de los sistemas de recogida".

Asimismo, ha añadido que, "desde la Concejalía, se seguirá trabajando para lograr mayores tasas de reciclaje de cartón y papel en nuestra ciudad, dados los importantes beneficios que esto tiene para el medio ambiente".

Para otorgar esta distinción, la asociación española de fabricantes de papel (Aspapel) se basa en 21 que se agrupan en cinco bloques, como son la recogida del contenedor azul, recogidas complementarias, información y concienciación ciudadana, regulación y planificación; y resultados y trazabilidad hasta reciclaje final.

Además, la entidad realiza un seguimiento y un asesoramiento continuado, acompañando a los municipios participantes en el programa en sus procesos de mejora continua y adaptando el programa a los retos de las distintas ciudades.

Junto a Granada, un total de 29 entidades locales de doce comunidades autónomas, entre ayuntamientos y agrupaciones de municipios, han recibido esta semana el reconocimiento. Así, dentro de esta élite del reciclaje, seis entidades locales han obtenido el máximo reconocimiento con tres 'Pajaritas Azules', 15 han obtenido dos y ocho han recibido una.

Entre las 29 entidades distinguidas hay municipios de muy distintos tamaños pertenecientes a doce comunidades autónomas. Hay tres ciudades de más de 500.000 habitantes, nueve de entre 200.000 y 500.000, diez de entre 100.000 y 200.000 y siete de entre 50.000 y 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que el programa Pajaritas Azules de Aspael está dirigido a municipios o agrupaciones de municipios de más de 50.000 habitantes.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Castilla y León y Cataluña tienen cinco entidades locales galardonadas cada una; Madrid posee cuatro; Aragón y Castilla - La Mancha otras dos y Asturias, Baleares, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco, una cada una.

La promoción del reciclaje es uno de los objetivos estratégicos de Aspapel, que puso en marcha en 2002 el proyecto 'Tu papel es importante' y posteriormente el programa 'Tu Papel 21', un sistema de diagnóstico, implantación de mejoras y certificación de la recogida selectiva municipal de papel y cartón.

RECIBE EL 'EUROPEAN PAPER RECYCLING AWARD'

Este proyecto obtuvo en 2007 el 'European Paper Recycling Award', que premia proyectos innovadores de promoción del reciclaje de papel en Europa, con un jurado compuesto por miembros del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, asociaciones (Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management, ACR+) y ONGs (WWF International).

Aspapel renovó en 2016 su programa 'Tu papel 21', tras diez años al servicio de los ayuntamientos, ofreciéndoles asesoramiento técnico, reconocimiento y visibilidad en la mejora continua de la gestión municipal de la recogida selectiva de papel y cartón.

El programa es anual y los municipios que cada año alcanzan altos niveles de excelencia en la gestión de la recogida selectiva de papel y cartón obtendrán el especial reconocimiento, con el baremo citado de una, dos o tres 'Pajaritas Azules'.