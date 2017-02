El PSOE cree que Fomento ralentiza el estudio ambiental del AVE Oviedo-Gijón-Avilés para no ejecutar la inversión

11/02/2017 - 14:15

El senador del PSOE por Asturias Vicente Álvarez Areces, expresidente del Gobierno autonómico, ha acusado al Gobierno central de ralentizar el estudio de impacto ambiental del tramo de AVE Oviedo-Gijón-Avilés para utilizarlo como excusa y no realizar las inversiones correspondientes.

OVIEDO, 11 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa sobre los primeros 100 días de Gobierno, Areces y el diputado socialista en el Congreso Antonio Trevín ha acusado al Miniterio de Fomento de no tener a Asturias entre sus prioridades, tras conocer la noticia del archivo del estudio de impacto ambiental.

Areces ha recordado que "es la segunda vez que ocurre la prescripción del plazo de estudios ambiental", y el Ministerio de Fomento, en dejación de las propias funciones, "incumple el plazo, y como resultado se queda otra vez paralizado". En su opinión, "se trata de una decisión absolutamente inaceptable, los estudios de impacto ambiental se ralentizan deliberadamente y luego se buscan como pretexto para no ejecutar inversiones".

Para Trevín, Asturias "no es una prioridad para el Ministerio de Fomento". Ha pedido al Gobierno "que no nos sigan entreteniendo" con la táctica "ducha fría ducha caliente": "ahora lanzo el estudio ahora lo freno, y ahora viene el ministro a ver el metrotrén y ahora no me comprometo", ha ironizado.

En su opinión, el Gobierno tiene que dar compromisos y esperanzas, de fechas, sin "agravios compartidos que nos llevan a la desesperanza".

Sobre este asunto ha sido preguntada la presidente del PP de Asturias, Mercedes Fernández, durante el Congreso Nacional de su partido, que se celebra este fin de semana en Madrid. Fernández ha preferido no hacer declaraciones hasta no tener más información al respecto.