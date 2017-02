El PSOE pregunta por los 1,5 millones de euros de ayudas a Melilla bloqueados por Bruselas

11/02/2017 - 15:33

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Melilla, Gloria Rojas, ha preguntado al Gobierno local por las ayudas de 1,5 millones de euros a Melilla que bloqueó Bruselas por las deficiencias en el control y auditoría de los gastos.

MELILLA, 11 (EUROPA PRESS)

"En abril del año pasado tuvimos noticia de que desde Europa interrumpieron el pago de 1.500.000 euros a nuestra ciudad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) tras detectar deficiencias en el control realizados en la aplicación y la justificación de proyectos", ha recordado.

Después de preguntar por esta cuestión en un Pleno de Control en mayo del año pasado, desde el Ejecutivo local aseguraron que se trataban de "cuestiones técnicas" relacionadas con la Intervención de la Ciudad y la del Estado y que ya estaban "en fase de solución".

"Desde entonces han pasado nueve meses y no sabemos qué ha sucedido con esos pagos que pertenecen al programa operativo 2007-2013, si se ha solucionado el problema o si los fondos siguen sin llegar a nuestra ciudad", ha señalado Rojas.

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE también se ha referido al actual programa de fondos europeos, el programa 2014-2020, cuyas partidas, a su parecer, no se están ejecutando de forma adecuada.

"Nos encontramos en la fecha para la evaluación intermedia del programa y, si no tenemos la suficiente ejecución, no vamos a tener nada que evaluar", ha señalado Rojas. "Si no ejecutamos los fondos, no vamos a poder evaluar los programas y, por tanto, no vamos a poder introducir las modificaciones para subsanar los posibles errores que estemos cometiendo", ha argumentado.

Algo directamente relacionado con la llegada de más fondos a Melilla, ya que "una buena ejecución está directamente vinculada con el incremento de fondos", ha concluido la líder socialista.