Vistalegre ii. los ‘pablistas’ llaman a evitar "la moqueta” y pisar más la calle

11/02/2017 - 18:26

El equipo de Pablo Iglesias aprovechó este sábado la defensa de su documento ético en la asamblea de Vistalegre II para reclamar que el partido esté más en la calle, ya que a sus representantes no les puede gustar "más la moqueta" que el "asfalto".

"Que no se nos olvide que el sujeto político del cambio no es sólo un puñado de diputados y diputadas", afirmó la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero.

"El régimen no ha cerrado su crisis y, no solamente no la ha cerrado, sino que desde el 20 de diciembre solo tuvo una tarea: que no ganáramos en este país", agregó Montero.

"Podemos ser el principal problema político de este país, porque seguimos siendo diferentes", afirmó esta colaboradora de Iglesias. La acompañó el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, el también 'pablista' Rafa Mayoral, quien aseguró que "somos un partido por imperativo legal" que tiene el cometido de acudir en "rescate de la democracia".

"Sólo el pueblo salva al pueblo", concluyó Mayoral entre aplausos de los asistentes, después de Montero subrayara la necesidad de "estar en los platós y en los debates importantes".

