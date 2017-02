Irene Montero: "Nunca es demasiado tarde. A partir del lunes saldremos como una gran familia"

11/02/2017 - 19:20

Con "ejercicios de contención, respeto y dignificación"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La diputada nacional de Podemos y una de las representante de la candidatura Podemos para Todas, Irene Montero, ha afirmado este sábado que "nunca es demasiado tarde" para recuperar la unidad en el partido y que a partir del lunes 13 "saldrán como una gran familia" cambiando "alguna cosa" para que la situación de división interna "no se vuelva a producir".

Tras salir a defender el documento ético de su candidatura, la de Pablo Iglesias, en la asamblea ciudadana estatal que se está desarrollando en Vistalegre, Montero ha asegurado que "las peticiones de unidad nunca llegan tarde, todo lo contrario". "Hemos cometido excesos en las últimas semanas y es verdad que a partir del día 13 una de las prioridades va a ser cambiar alguna cosa para que esta situación no se vuelva a producir porque lo está diciendo a gritos la militancia de Podemos", ha reconocido.

Entre otras medida para favorecer la unidad en Podemos, apuesta por que los portavoces realicen "ejercicios de contención, respeto y dignificación" en la organización política. "Dando nuestra opinión, no siendo robots que digamos todos lo mismo, pero sin cometer los excesos que hemos cometido en las últimas semanas", ha apuntado.

La diputada ha reiterado que "saldrán como una gran familia" el lunes por el récord de participación de los inscritos en la formación morada, "que son los que van a decidir el rumbo del partido eligiendo un nuevo secretario general y que van a decir cuáles son sus proyectos y propuestas para despatricalizar la sociedad y cuál es el equipo y el liderazgo" de Podemos. "Aquí no le corresponde el dedazo, como va a ocurrir en el PP, sino que aquí decidimos democráticamente", ha añadido.

Por último, Montero se ha mostrado "feliz" porque los protagonistas de esta asamblea son, a su juicio, "los círculos, los militantes y los inscritos". De hecho, ha señalado que Vistalegre II "está más lleno que Vistalegre I".

"Están aquí dignificando la organización, ejemplo sin precedentes para ganar a las élites de este país. Desde que ha empezado Vistalegre II no hemos perdido la coherencia y el liderazgo lo asumirá el equipo y propuestas que sean mayoritarias. Hay personas que llegan a la política para aferrarse, y un día dicen 'no es no' y luego dicen 'no es sí'. Yo estoy orgullosa manteniendo la coherencia a las duras y las maduras", ha concluido.