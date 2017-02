Congreso pp. rajoy ratifica a cospedal y asciende a maíllo a coordinador general

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, anunció esta tarde que María Dolores de Cospedal seguirá siendo la secretaria general de la formación y que el zamorano Fernando Martínez Maíllo asciende a coordinador general y responsable de Organización y Electoral.

Rajoy hizo este anuncio durante su intervención ante los 3.128 compromisarios que asisten al 18 Congreso Nacional que el Partido Popular celebra este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid, donde va a ser reelegido por cuarta vez consecutiva como presidente del PP.

Cospedal es la secretaria general del PP desde el 16 Congreso Nacional que los populares celebraron en Valencia en junio de 2008, cuando sustituyó a Ángel Acebes. Por su parte, Martínez Maíllo llegó a la cúpula en junio de 2015, en una remodelación interna realizada tras las elecciones autonómicas y municipales para afrontar las generales que se celebraron el 20 de diciembre.

Rajoy ratificó en el cargo a los otros cuatro vicesecretarios generales que nombró junto a Maíllo hace menos de dos años. Javier Arenas sigue al frente de Política Territorial, Pablo Casado en Comunicación, Javier Maroto en Sectorial y Andrea Levy en Estudios y Programas. "Son los que había. No los he cambiado porque lo han hecho bien y en esta vida se cambia lo que no funciona, lo que funciona no", sentenció.

Además, mantuvo en el cargo al salmantino Alfonso Fernández Mañueco como presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías y a la catalana Alicia Sánchez Camacho como presidenta del Comité Electoral Nacional.

