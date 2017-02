Congreso pp. rajoy anticipó a maíllo que sería coordinador general

11/02/2017 - 20:33

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, anticipó a Fernando Martínez-Maíllo antes de la celebración de la Ponencia de Estatutos que se celebró ayer por la tarde que sería el coordinador general de la formación.

En un corrillo informal con los medios después de que Rajoy anunciase su ascenso, Maíllo se mostró "muy contento y satisfecho" con sus nuevas responsabilidades en Génova y bromeó con los periodistas sobre el momento exacto en el que el presidente se lo comunicó.

En cualquier caso, reconoció que se lo dijo en persona y que antes de la celebración de las 18.00 horas de ayer ya estaba al tanto de la decisión del líder del PP. No corrieron la misma suerte los otros vicesecretarios, que estuvieron en vilo hasta este mismo sábado.

Maíllo se alegró de que sus compañeros mantengan intactas sus responsabilidades en las diferentes vicesecretarías. "Ellos no me consideran un jefe, sino un compañero más", subrayó, antes de incidir en el "buen equipo" que han hecho. En este sentido, dijo compartir el sentir "del jefe", que es partidario de no cambiar "lo que funciona".

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, aseguró a los periodistas tras saberse ratificado que la continuidad del equipo al completo demuestra que son una "orquesta" que funciona al unísono, motivo por el que cree que Rajoy ha mantenido su estructura.

María Dolores de Cospedal, también ratificada por Rajoy para seguir al frente de la Secretaría General, felicitó con normalidad a Maíllo por su nuevo nombramiento, que ratificará mañana el Comité Ejecutivo Nacional que se celebrará antes de la clausura del 18 Congreso Nacional. No obstante, Maíllo explicó que aún no han tenido tiempo para hablar más pausadamente.

