Unicaja.- Los centros expositivos de la Fundación Unicaja en Málaga reciben casi 32.000 visitas durante 2016

12/02/2017 - 11:14

El Museo Joaquín Peinado de Ronda y el de Artes y Costumbres Populares de la capital contabilizan el mayor número de visitantes

Los cuatro centros expositivos que la Fundación Unicaja tiene en la provincia de Málaga --Málaga capital, Antequera y Ronda-- recibieron durante el pasado año 2016 un total de 31.877 visitantes.

El que más visitantes contabilizó fue el Museo Joaquín Peinado de Ronda, con 15.984; seguido del Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares en Málaga capital, con 11.054; el Centro Unicaja de Cultura de Antequera (4.207) y la Sala Siglo, en la ciudad malagueña, 632, según los datos aportados a Europa Press.

La pinacoteca rondeña tuvo en el mes de septiembre el mayor número de visitas, con 2.071, seguido muy de cerca por mayo (1.916), junio (1.879), abril (1.795), agosto (1.539), octubre (1.312), febrero (1.218) y marzo (1.200), teniendo los restantes meses menos de un millar.

Durante el pasado ejercicio este museo contó con su exposición en la sala dedicada de forma permanente a la figura de Pablo Ruiz Picasso, que se puede visitar actualmente; 'A no entender entendiendo', de Jesús González de la Torre; 'Que se me paren los pulsos. También se llamaba copla', con obras de Juan Saldaña; 'Frida Kahlo. La vida como obra de arte', del sevillano Fausto Velázquez; 'Vi cómo sucedía pero no hice nada', de José Medina Galeote y Juan Manuel Rodríguez, que sigue expuesta así como una muestra con fondos del Museo de Artes y Costumbres Populares con motivo de su 40 aniversario.

Precisamente, en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Málaga capital, debido a esa efeméride, hubo una exposición especial durante el pasado ejercicio, además de incluir la intervención de seis artistas contemporáneos en el espacio museístico con motivo de esos 40 años.

En cuanto al número de personas que se acercaron a conocer los efectos incluidos en este centro cultural de la capital destaca mayo, con 2.131, en gran medida por los 1.244 que acudieron durante la Noche en Blanco. Durante los meses de diciembre, noviembre, octubre, abril y febrero se superó el millar mientras que el resto no se llegó a esta cantidad, siendo agosto el que menos afluencia registró, con 397 visitantes.

El Centro Unicaja de Cultura de Antequera superó las 4.000 visitas a sus exposiciones 'Arte urbano' (1.470 visitantes), 'A no entender entendiendo', del pintor Jesús González de la Torre (760); 'Gracias por su visita y un rayo de sol' (1.198), además de 'Grupo Pegamento. Convergencias y Divergencias en su obra plástica', que se expone en la actualidad y que sumó en 2016 un total de 779. Igualmente en este espacio cultural se celebraron talleres y conciertos.

Mientras tanto, la Sala Siglo ha centrado gran parte de su actividad en el último trimestre del año, con la exposición del pintor 'A no entender, entendiendo'.