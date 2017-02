"Lo mejor de lo mejor de Tricicle, o casi", la próxima semana en el teatro Bretón de Logroño con 'HITS'

12/02/2017 - 11:28

Ofrecer "lo mejor de lo mejor de Tricicle, o casi". Con esta ilusión se subirán a las tablas del teatro Bretón la próxima semana Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans para presentar su espectáculo 'HITS' con el que pretenden "hacer reír" al público riojano que es "lo que mejor sabemos hacer".

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

Tricicle vuelve así a Logroño para hacer un repaso a casi 40 años de trabajo en el que el trío ha sabido madurar su humor y afianzar esa alquimia que les permite ser una de las compañías teatrales más queridas por el público español. Con 'HITS', Tricicle no pierde su esencia habitual sino que recupera los mejores 'sketches' de sus 4 décadas en los escenarios con el fin de demostrar que "su humor no caduca".

Así lo ha expresado Carles Sans a Europa Press de cara a las representaciones de la próxima semana. Cabe destacar que Tricicle comenzará su espectáculo en Logroño el próximo jueves, 16 de febrero, a partir de las 20,30 horas. Además, el viernes actuarán a la misma hora, el sábado doblarán función -a las 18,30 y a las 21,30 horas- y el domingo, 19 de febrero, será la última oportunidad para ver el espectáculo a las 18,00 horas.

Diferentes pases para llegar al máximo número de público y recordar que "hoy en día el humor es muy parecido al de hace 40 años" porque "dentro de los cambios evidentes, lo cierto es que hoy por hoy, la gente se sigue riendo de lo mismo, un tropiezo inesperado, por ejemplo, siempre que no tenga mayores consecuencias, es un buen motivo de humor y nosotros hacemos de eso, de la cotidianeidad nuestro espectáculo". Esto es "algo que nos ha funcionado siempre porque el público así nos lo dice y eso es lo que nos gusta hacer".

TRICICLE PROPONE Y EL PÚBLICO DISPONE

'HITS' además cuenta con una novedad importante y es que, como ha explicado, "Tricicle propone y el público dispone". Es decir, en cada ciudad y en cada pase, el público tiene la oportunidad de elegir aquellos 'sketches' que quieren que interpretemos. De las trece horas de espectáculo que han creado escogen 40 'sketches' de los que el público -a través de Facebook y de la propia web- pueden elegir cinco. Los doce más votados constituirán la parte central de un espectáculo que concluirá siempre con una elaborado macro resumen antológico.

Se trata "de una conclusión" a toda nuestra carrera, ha reflexionado, porque "en todos estos años hemos tenido mucho tiempo para afianzarnos, nuestro dominio de las tablas nos hace saber qué es lo que funciona y lo que no y, en esa línea, en ofrecer lo mejor es en la que nos movemos" porque "aunque no sabemos si será nuestra última gira, cuando terminemos lo más seguro es que sí que hagamos un pequeño parón" porque "los años no pasan el balde y nos pesa un poco tanto hotel y tanto viaje". Aún así, ha reconocido, "para eso todavía quedan dos o tres años porque por suerte esta función está siendo todo un éxito y nos quedan muchas localidades por visitar".

Con todo ello, el público que se acerque hasta el Bretón la próxima semana podrá disfrutar de los 'sketches' más simpáticos y recordados de esta compañía teatral aunque "por fuerza hemos tenido que dejar a un lado algunos que seguramente alguien pensará que faltan pero había que elegir". Aún así "son más de 100 minutos llenos de 'gags' que aparecen tal cual fueron estrenados en su momento ya que el paso del tiempo no les ha afectado para nada".

UN HUMOR "QUE NO PASA DE MODA"

Todo con un humor "que no pasa de moda" y que es "para todas las generaciones" porque "tenemos la facultad de hacer humor que llegue tanto a un señor de 70 años como a un joven de 15, éste es uno de nuestros grandes valores, proponemos historias para un amplio abanico de edades que se pueden reír al mismo tiempo y de las mismas cosas".

Así ha continuado "nuestro humor trabaja lo cotidiano, esos pequeños fracasos del día a día, situaciones absurdas y nosotros seguimos actuando como el primer día, seguimos trabajando y jugando como niños a la hora de analizar siempre la figura del ser humano".

Con respecto al paso del tiempo, ha señalado, "nosotros seguimos llevándonos igual de bien que el primer día porque además de esta compañía cada uno tiene al margen sus actividades personales y eso nos da un aire muy bueno". Aún así "como compañía hemos sabido mantener siempre nuestra esencia y cada uno ha aportado al grupo una parte muy importante, somos una mesa de tres patas que nunca cojea, y siempre aportamos".

Con todo ello, el objetivo de Tricicle se mantiene intacto "hacer reír con un humor muy nuestro, como siempre lo hemos hecho. Vamos llenando teatros, nuestro público es fiel y ése es nuestro mayor logro, creo que no hemos decepcionado a nadie y ojalá la gente nos recuerde siempre con esa ilusión", ha finalizado.