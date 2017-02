Ciudadanos se interesa por las medidas a tomar para evitar el encharcamiento de la pista de patinaje de Moreda

12/02/2017 - 12:07

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón preguntará en la próxima comisión de deportes por las medidas que tomará el Ayuntamiento para evitar el encharcamiento de la pista de patinaje de Moreda.

OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)

"Cada vez que llueve y hace viento la pista de patinaje ubicada en el Complejo Deportivo de Moreda-Natahoyo se vuelve impracticable, lo que no sólo dificulte los entrenamientos de los clubes de nuestra ciudad sino que ha obligado en más de una ocasión a tener que suspender alguna competición de carácter nacional e, incluso, internacional", ha afirmado el concejal Jose Carlos Fernández Sarasola en una nota de prensa.

Además, ha recordado que su grupo ya preguntó en marzo del año pasado por las medidas que iba a tomar el Patronato Deportivo Municipal para solventar este problema, y se nos habló de que se estaba estudiando la posibilidad de poner una lona lateral para evitar la entrada de agua. Sin embargo, prácticamente un año después todavía no se ha adoptado ninguna medida.

"No parece razonable que, tras haberse invertido 1,5 millones de euros para dotarnos de una de las mejores pistas cubiertas de patinaje de velocidad de nuestro país, esta no se pueda utilizar cuando llueva porque la cubierta está mal diseñada y no la protege adecuadamente", ha añadido.

En este sentido ha lamentado que "todavía ayer no se pudo utilizar, por la lluvia, la totalidad de la pista para efectuar una concentración de patinadores provenientes de varias Comunidades Autónomas y organizada por la Federación Española de Patinaje".

"Urgen tomar medidas para evitar que esto siga ocurriendo, de haber sido una competición no hubiera quedado más remedio que suspenderla, se está dando una muy mala imagen al tener una pista que, a pesar de estar cubierta, cuando llueve se moja", ha concluido.