Congreso pp. rajoy promete “concesiones” a la oposición “si son razonables”

12/02/2017 - 13:14

- Asegura que si diera marcha atrás en sus reformas "necesitaría como mínimo atención médico"

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, prometió este domingo hacer "concesiones" a las fuerzas políticas de la oposición en el caso de que sean "razonables". No obstante, avisó que sería una "insensatez" tirar por la borda el "esfuerzo sacrificio y los resultados cosechados" en los últimos años gracias a sus reformas.

El jefe del Ejecutivo se pronunció en estos términos ante los compromisarios, dirigentes populares e invitados de otras fuerzas políticas y colectivos que asistieron a su discurso de clausura del 18 Congreso Nacional del Partido Popular, donde revalidó su cargo con un 95,65% de los votos.

"Queremos el diálogo para mejorar", expuso el líder del PP, que a renglón seguido advirtió de las consecuencias de "desandar lo andado" y de hacer "la contrarreforma de las reformas que han sido la causa del éxito" y la recuperación económica de España.

Sin embargo, reconoció que el diálogo necesariamente "exigirá concesiones". "Las haremos sin son razonables", espetó, antes de reseñar que "algunas no serán posibles". Añadió que este talante de diálogo debe percibirse como una "herramienta" para la creación de empleo y recuperación y no como una "oportunidad para el desmantelamiento".

"INSENSATEZ" DAR MARCHA ATRÁS

"Sería una insensatez tirar por la borda el esfuerzo, los sacrificios y resultados cosechados últimos años", sentenció Rajoy, al tiempo que precisó que "el Gobierno que lo hiciera necesitaría, como mínimo, atención médica".

El líder de los populares remarcó que para gobernar va a necesitar "ayuda" y aceptó que "no será fácil lograrla". Reconoció que, más allá de los partidos que posibilitaron su investidura, de las demás fuerzas políticas "no sabemos nada en concreto y no es fácil saberlo".

"No se nos ofreció ninguna garantía de gobernabilidad y todo quedó supeditado a nuestra capacidad de diálogo", destacó, aunque dijo confiar en que finalmente "se imponga la sensatez" ahora que España tiene ante sí "una primavera tibia pero llena de promesas".

Así las cosas, Rajoy prometió abrirse "a las razones del otro" para trabajar "con eficacia" por los ciudadanos. "Trabajaremos con todas las fuerzas que quieran aportar su esfuerzo a la gran empresa colectiva que es España y su concurso es necesario y, en la mayoría de las veces, imprescindible", resumió.

Por último, pidió a los españoles que tengan "perseverancia" y continúen esforzándose porque "nos falta muy poco para rematar la tarea y abrir un horizonte como no se ha conocido nunca" en este país.

(SERVIMEDIA)

12-FEB-17

MFN/MML/PAI