Esteban (PNV) defiende que la reunión entre Rajoy y Urkullu no debe ser "una mera foto que no sirva para nada"

12/02/2017 - 14:57

Reconoce que el PNV no sabe todavía "cuáles son los ritmos del PP, ni cuál va a ser el planteamiento que hará respecto a los Presupuestos"

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que si finalmente se produce una reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, ésta "tiene que ser productiva". "Para hacer un encuentro que sea una mera foto y no sirva para nada, para eso es mejor no hacerla", ha expresado.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Esteban ha reconocido que el anunciado futuro encuentro entre Rajoy y Urkullu y que aún no tiene fecha "tampoco es una cuestión que nos obsesione". "Si hay una reunión, lo que tiene que ser es productiva y salir bien. Para hacer un encuentro que sea una mera foto y no sirva para nada, para eso es mejor no hacerla", ha asegurado.

Cuestionado por las negociaciones de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Esteban ha reconocido que el PNV no sabe todavía "cuáles son los ritmos del PP, ni cuál va a ser el planteamiento que hará respecto a los Presupuestos".

En este sentido, ha afirmado que el debate sobre la ampliación de efectivos de la Ertzaintza "no tiene nada que ver con el tema de los Presupuestos" por ser una "cuestión previa". "Estamos en una situación en la que no se encuentran otras fuerzas de seguridad y, sin embargo, aquí hay un bloqueo unilateral que no es aceptable, y después de muchos meses seguimos en la misma situación", ha criticado.

Respecto al Cupo, ha incidido en que se van a cumplir 10 años "sin que haya habido una liquidación ejecutando lo que dice la ley", y lo único que el PNV pide es que se cumpla la legislación. "Que se apruebe una ley de Cupo y aclaremos entre ambas administraciones qué porcentaje de esos millones que están en discusión corresponden a una u otra", ha indicado.

A su juicio, "se deberá alcanzar tarde o temprano" un acuerdo, aunque en todo caso "no es de recibo que volvamos a repetir otros diez años como los últimos".

SUBIDA DE IMPUESTOS

Cuestionado por la posibilidad de que se produzca un incremento en el Impuesto de Sociedades, Esteban ha manifestado que "esto será objeto de un consenso con diputaciones, con nuestro socio de gobierno" y se intentará "buscar un acuerdo amplio en el resto de grupos".

"Ya veremos si al final se concreta, porque tampoco creo que se deba hablar de un solo impuesto, sino que hay que hacer una reflexión genérica y, a partir de ahí, tomar decisiones", ha añadido.

Por último, y en referencia a la central nuclear de Garoña, el representante del PNV ha considerado que "no tiene sentido correr riesgos y volver a ponerla en marcha" por tratarse de "la central más antigua del Estado y que no aporta una cantidad apreciable de electricidad al sistema".