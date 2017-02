Caballero ve "un drama" para el partido y para Galicia que el PSdeG no tenga "dirección" y destaca la valía de Silva

12/02/2017 - 17:02

El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, considera "un drama" tanto para el partido como para Galicia que el PSdeG no tenga "dirección": "No hay dirección en el PSdeG, no hay voces que marquen las rutas, que reclamen hacia dónde quiere ir el partido... y esto es un drama para el partido y para Galicia porque el PSOE es fundamental para la construcción de España y de Galicia".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Cadena Ser, Caballero sostiene que "no existe nadie con el apoyo orgánico", lo que ve "una gran carencia". Y es que para el regidor olívico, el portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, no es "una voz autorizada". "Fue un candidato elegido en primarias y eso le dio legitimidad, pero los ciudadanos se la quitaron", ha opinado, en alusión a los resultados de las elecciones autonómicas, que convirtieron al PSdeG en tercera fuerza, por detrás del PP y En Marea.

"Necesitamos un recambio importante y de forma inmediata", ha reclamado, para luego recordar que él hizo una propuesta: "Una gestora de unidad para llevar esta fase de transición en Galicia; no llegó a culminar y seguimos en la situación anterior, que es muy endeble".

En esta línea, cree que existe "un clamor" que reclama cambios en la dirección gallega, en manos de una gestora encabezada por Pilar Cancela, y defiende que quienes lo impiden "se equivocan". Así, entre las personas que podrían llevar "a buen puerto" al PSdeG, propone a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. "¿Cómo secretaria xeral? ¿Por qué no?", ha apostillado.

"(Con ella) le empatamos al PP en la provincia en las municipales, que no se olvide esto porque es muy importante", ha subrayado, convencido de que si le hubiesen dejado poner en marcha un proceso similar para las autonómicas "hubiese acabado con la mayoría absoluta de Feijóo".

"Pedro Sánchez, Luena, con Leiceaga y Besteiro a la cabeza, rompieron un proyecto muy importante", ha denunciado, para luego considerarlos "los responsables de la derrota de las autonómicas y de que Feijóo tenga mayoría absoluta".

A nivel estatal, cree que la andaluza Susana Díaz está más cerca de presentarse a la Secretaría General del PSOE, cosa que el pedirá: "Se lo pediré porque yo creo que es una gran política, una persona con convicciones firmes, seguridad...". De hecho, ha comparado su "liderazgo" con el de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.