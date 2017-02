El 8% de adultos y el 12% de niños pueden superar la cantidad tolerable de mercurio por consumo de pez espada y atún

13/02/2017 - 9:43

El 8% de la población adulta y el 12% de los niños pueden exceder la ingesta máxima semanal tolerable de metilmercurio, sobre todo debido al consumo de pez espada, en el que se observan los valores más altos, y del atún. Así, la mayoría de las muestras exceden el límite establecido por la ley para el mercurio total.

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Así, se desprende de un estudio de la Universitat de València, la Fundación Fisabio y la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana para evaluar los posibles riesgos sanitarios derivados de las exposiciones dietéticas a metales, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Al respecto, la catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal de la Universitat de València, Guillermina Font, ha explicado que del resultado de este estudio se desprende que dichos residuos en los alimentos "no presentan un riesgo inaceptable para los consumidores".

Así, se ha constatado que la población valenciana "no está expuesta a un exceso de metales, lo que no significa que no hay que tenerlo en cuenta y seguir la vigilancia".

Así, en líneas generales, de la investigación se puede concluir que la exposición de los menores a metales es aproximadamente el doble que la de los adultos. Los cereales son la principal fuente de exposición de la población general a plomo, cadmio y arsénico inorgánico, principalmente por su alto consumo.

Al respecto, el subdirector general de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública, Vicent Yusà, ha explicado que para reducir la exposición de la población se requieren distintos tipos de medidas. Por una parte, la Administración debe seguir realizando controles para retirar del mercado aquellos alimentos que superen los límites máximos de metales.

Por otro, es necesario vigilar los posibles focos de emisión, y seguir reforzando los controles ambientales, ya que la contaminación de los alimentos se origina por la presencia de los mismos en el aire y el suelo. En el caso del mercurio debe moderarse el consumo de pescados grandes como el atún o el pez espada", destaca.

La exposición se ha estimado a partir de datos de consumo de alimentos y la concentración de contaminantes en los mismos durante los años 2010 y 2011 a través de una encuesta realizada a 1.476 sujetos (195 niños de edades comprendidas entre los 6 y los 15 años, y 1.281 adultos de entre 16 y 95 años).

Un total de 8.100 muestras de comida de 81 alimentos diferentes fueron analizadas atendiendo a dos criterios: los alimentos más consumidos en términos de cantidad; y aquellos alimentos que contribuyen en mayor medida a la exposición a los metales de interés (pez espada o atún en el caso del metilmercurio o mercurio tóxico). De cada alimento se recogieron 100 muestras en mercados locales y cadenas alimentarias de 11 ciudades de la Comunitat, ubicadas en áreas rurales y urbanas.

Analizando los resultados por metales, el estudio demuestra que la exposición a plomo para los adultos valencianos es inferior (0.21-0.44 ug/Kg pc/día o microgramos por kilo de peso corporal al día) a los que calcula la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA) para España (0.53-0.6744 ug/Kg pc/día). Un microgramo es la millonésima parte de un gramo.

No obstante, la exposición a plomo podría superar valores de referencia en determinados grupos de población. Es el caso del 2,8% de la población adulta y del 28% de la población infantil para limites vinculados con problemas renales y de neurodesarrollo.

La exposición a Cadmio en la Comunitat (0.77-1.78 ug/Kg pc/semana o microgramos por kilo de peso corporal a la semana) es inferior a la del conjunto de España (2.02-2.23 ug/Kg), según las estimaciones de la EFSA. Sin embargo, del estudio se desprende que el 4% de la población adulta y el 8% de los menores podrían tener exposiciones a Cadmio a través de la dieta superiores a las máximas admisibles.

EXPOSCIÓN A ARSÉNICO

Por su parte, los niveles de exposición a arsénico inorgánico en la población de la Comunitat fueron muy bajos en comparación con otros estudios nacionales e internacionales realizados por la EFSA. Sin embargo, pueden existir grupos de población que excedan valores de referencia.

En cuanto al metilmercurio o mercurio tóxico, según la EFSA España supera el promedio de exposición en comparación con el resto de países europeos (cuyo promedio es de 0.25 ug/Kg pc/semana en adultos). En España, se mantienen cifras similares. En el estudio, Valencia se sitúa con 0.54-0.60 ug/Kg pc/semana y Cataluña con 0.5 microgramos por kilo de peso corporal a la semana.

El artículo que recoge los resultados de la investigación, 'Dietary exposure to trace elements and health risk assessment in the region of Valencia, Spain: a total diet study', ha sido recientemente publicado en la revista Food Additives and Contaminants. Lo firman Guillermina Font, por parte de la UV; y Silvia Marín, Rosario Báguena, Olga Pardo y Vicent Yusà, investigadoras e investigador del Área de Seguridad Alimentaria de Fisabio-Salud Pública.