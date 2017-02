Vistalegre ii. el psoe dice que ha ganado el “máximo común divisor de la izquierda” y se han “roto todos los puentes” de entendimiento

13/02/2017 - 9:48

- Va a ser "muy difícil" trabajar con este Podemos de "extrema izquierda", afirma Mario Jiménez

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, afirmó hoy que en la Asamblea de Podemos de este fin de semana ha ganado el "pablismo-leninismo" y el "máximo común divisor de la izquierda", en referencia a la victoria de Pablo Iglesias y sus ideas políticas.

Jiménez insistió, en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, en que el resultado de 'Vistalegre II' ha supuesto una "tremenda decepción", porque "ha ganado el pablismo-leninismo, un giro hacia la extrema izquierda, donde las juventudes comunistas han tomado Podemos de una manera clarísima".

En este sentido, añadió que "todo aquello que venía a representar Podemos, de un partido nuevo que venía a captar la indignación de 2011, ha quedado en nada". "En Vistalegre, Podemos ha pasado de la pubertad política a la vejez sin haber sido nunca un partido maduro", sentenció.

Para Jiménez, con esta "apuesta por la radicalidad" se han "roto todos los puentes con la izquierda y con el centro izquierda y se han roto también todos los puentes con el trabajo en las instituciones".

"Va a ser muy difícil, habiendo ganado el máximo común divisor de la izquierda, va a ser muy difícil trabajar juntos. Lo lamentamos profundamente", reconoció.

RADICALIDAD

El portavoz socialista señaló que 'Vistalegre II' se presentó como "una oportunidad para establecer un espacio común", pero eso "ha volado por los aires"; no tanto por la derrota de Íñigo Errejón, ya que "no se trata de personas", sino de "proyectos". Y "el proyecto que ha sido ratificado de manera abrumadora es el de la radicalidad, un alejamiento de las posiciones de trabajo más institucionales, es un proyecto que no va a ir a ninguna parte", apuntó.

Para Jiménez, se han impuesto las tesis de Julio Anguita, histórico de Izquierda Unida, de que "lo mejor para una parte de la izquierda es que otra izquierda no gobierne nunca". "Se impone esa lógica extraña por la cual una izquierda radical se convierte en el principal aliado de la derecha", agregó.

Asimismo, Jiménez restó importancia a que Podemos esté por delante del PSOE en intención de voto según el último barómetro del CIS, porque "la realidad de las urnas siempre ofreció lo contrario".

En este sentido, manifestó que "el aislamiento de la parte moderada" de Podemos permitió que no hubiera un gobierno del cambio y que España fuera nuevamente a elecciones y que la derecha del Partido Popular obtuviera más respaldo ciudadano.

Y añadió que "la experiencia demostró que con el Podemos de Pablo Iglesias no se puede llegar a ningún sitio", porque hubo una oportunidad "histórica" de formar un gobierno de cambio, pero "decidió tirar por la calle de en medio, hacer imposible ese gobierno, forzar unas terceras elecciones y hacer que el PP sacara más votos".

"Esa estrategia suicida para la izquierda es la que se ha visto consolidada y refrendada en Vistalegre II", concluyó.

INMOVILISMO EN EL PP

Jiménez reconoció que ha estado "pendiente" tanto de la Asamblea de Podemos como del Congreso Nacional del PP y aseguró que los dos terminaron conduciéndose "por lo que se esperaba de ellos".

En el caso del PP, aseguró que el cónclave ha estado marcado por el "inmovilismo" y una "apuesta por la continuidad de las malas políticas de estos años", lo que a su juicio demuestra que los populares no tienen proyecto ni para España ni para la "regeneración" de su partido.

El PP, dijo, está "cautivo de la biografía de Mariano Rajoy, su trayecto, y ha decidido que no va a dar ningún paso al futuro, sino hacia consolidar esa estrategia de pasado" con personas en la dirección que se erigen en "guardianes de lo que ha ocurrido, no vaya a ser que nadie pretenda dar un paso en otra dirección".

