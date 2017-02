Rajoy niega que se ofreciera a trump "como mediador" y admite que "posiblemente no nos explicamos bien"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó este lunes que se haya ofrecido "como mediador" al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacer de su interlocutor ante otros países de América Latina, Europa y el norte de África, hasta el punto de reconocer que "posiblemente no nos explicamos bien" en el comunicado que difundió La Moncloa tras la conversación que ambos mantuvieron la semana pasada.

Rajoy matizó en una entrevista en Televisión Española, recogida por Servimedia, lo ocurrido el martes pasado en la charla telefónica que los presidentes de España y de Estados Unidos mantuvieron durante 15 minutos y en la que, según informó después el Ejecutivo, se ofreció como interlocutor en estas zonas del planeta.

"Yo no me ofrecí como mediador de nadie. Posiblemente no nos explicamos bien", comentó Rajoy sobre el comunicado que La Moncloa difundió justo después de la reunión telefónica. "Le dije que tenemos una buena interlocución en América Latina y lazos compartidos y afectos de toda suerte".

Rajoy argumentó que España tiene una buena posición diplomática tanto en América Latina como en Europa y en el norte de África, por lo que lo que hizo fue poner en valor ante Trump que "eso convierte a España en un país que puede ayudar a resolver muchos problemas que hay en el contexto internacional".

El jefe del Ejecutivo adujo que su "obligacion es defender los intereses de España" y, por lo tanto, la conversación entre ambos fue "una llamada cordial en la que me dijo que quería mantener buenas relaciones con el Gobierno de España y todos los españoles".

Hablaron de la situación económica de los dos países, de la cooperación en seguridad y defensa y del 'Brexit' y del futuro de la UE, punto en el que Rajoy subrayó que aquí "apostábamos por Europa y el mantenimiento de la unidad de los europeos".

Además, justificó que su posición hasta el momento respecto a Trump haya sido prudente, al contrario que otros aliados internacionales, ya que considera que siendo el presidente de un país no puede criticar públicamente a otro sea quien sea, "porque no tiene sentido, salvo que sea un genocida y haga ataques contra las personas y los seres humanos".

