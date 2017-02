MÉS insta al Gobierno a no alargar la vida útil de las centrales nucleares y la derogación del "impuesto al sol"

13/02/2017 - 10:35

MÉS per Mallorca ha presentado una Proposición No de Ley en la que el Parlament insta al Gobierno central a no alargar "bajo ningún concepto" la vida útil de las centrales nucleares y a revisar el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear "para que deje de ser un chiringuito político".

PALMA DE MALLORCA, 13 (EUROPA PRESS)-

Así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz del grupo parlamentario, David Abril, quien ha añadido que en la iniciativa también se emplaza a la Cámara balear a instar al Gobierno de España a no ejecutar el segundo cable eléctrico entre la Península y las Islas "mientras no se reduzca la generación nuclear", así como a derogar "de manera inmediata" el "impuesto al sol".