AM.-Entrena exige al Gobierno "compensaciones" al "daño objetivo" a la economía por el aislamiento ferroviario

13/02/2017 - 11:31

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha sostenido que la manifestación de este pasado domingo contra el aislamiento ferroviario es una muestra más de que los granadinos "están despertando" y cree que es momento de "una respuesta", lo que le ha llevado a exigir al Gobierno central "compensaciones" al "daño objetivo" que esta situación está generando a la economía granadina y la generación de empleo.

GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)

Entrena ha hecho estas declaraciones durante su participación en los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, donde ha sido presentado por la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez; y al que han asistido las consejeras de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz; así como el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, entre otros.

El presidente de la institución provincial se ha referido a "compensaciones" tangibles en materia de inversiones, de campañas de promoción turística una vez esté "resuelta" la desconexión ferroviaria y a medidas "de futuro".

Sobre esto último ha mencionado la candidatura para albergar el acelerador de partículas así como la idoneidad de que el AVE "no sólo llegue a Granada" sino que "siga a Almería y nos conecte con el Corredor Mediterráneo".

Es el "mayor eje de desarrollo económico del país" y, en esa línea también han de ir las "compensaciones" que ha solicitado Entrena ya que "ha sido un error del Gobierno" no "haber realizado las actuaciones a la vez que se mantenían las líneas abiertas como se ha hecho" en las obras del AVE de otros puntos de España.

Hubo una "decisión política de cortar la línea y ha salido objetivamente mal", ha agregado por lo que ha considerado un "gran triunfo" la respuesta ciudadana dada en la manifestación de miles de personas este pasado domingo por la reconexión ferroviaria.

"No es de recibo lo que nos está pasando" por lo que es positivo que no "seamos apáticos si no se nos dan las respuestas adecuadas", ha especificado Entrena quien ha valorado que "la movilización sanitaria" ha contribuido a que "una provincia que tradicionalmente ha sido conservadora en este tipo de cuestiones" exija "lo que creeemos que nos corresponde" desde "el respeto" y "la tranquilidad".

"SOY UN DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA"

"Soy un defensor de la ciudadanía", ha explicado José Entrena, que, sobre la cuestión sanitaria en Granada, ha afirmado que se han planteado "dos modelos que tienen sus ventajas y sus inconvenientes" frente a los que la ciudadanía se ha posicionado "alto y claro" y "reiteradamente".

En este sentido, en la Junta de Andalucía "ha habido un Gobierno que ha sido sensible, ha sabido escuchar a los granadinos" y "ha actuado en consecuencia" para poner "en práctica la demanda general", ha añadido Entrena que ha dado este tema por "zanjado" partiendo de la base de que "no admitiré como presidente que se discrimine a parte de la población de esta provincia".

"Si noto discriminación, alzaré la voz", ha concluido Entrena sobre este tema en el que ha considerado que, tras la inversión ejecutada en el nuevo centro hospitalario del Campus de la Salud, hay que aspirar a "que tengamos dos hospitales mejores" siempre desde la "igualdad en el acceso a los servicios públicos".