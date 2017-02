Carmena destaca el "hito" de una votación que a Soto le recuerda a una noche de reyes: "Es el turno de la gente"

13/02/2017 - 12:10

El escrutinio, público, será el lunes y cambia de ubicación "por la cantidad de votos". Será en la Nave de Terneras de Matadero

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha destacado que desde este lunes "la ciudadanía toma la palabra" en las primeras votaciones ciudanadas de Madrid, todo un "hito" por el que el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, no ha podido esconder su "ilusión", que le recordaba a su niñez y a las noches de Reyes esperando los regalos. "Es el turno de la gente", ha lanzado.

"Hoy vengo con ojeras. Las malas lenguas dicen que es por la paternidad pero también por la ilusión que tengo, que me recuerda a la infancia y a las noches de reyes", ha explicado Soto a la prensa. "No me lo creo todavía", ha confesado segundos antes de la comparecencia de prensa.

Los empadronados en Madrid de más de 16 años (unos 2,7 millones de personas) podrán participar desde este lunes y hasta el domingo en las primeras votaciones de propuestas ciudadanas de la capital, tanto en la plataforma Decide Madrid (decide.madrid.es) como en urnas presenciales distribuidas en 130 mesas de la ciudad.

Una de ellas está situada en la galería de cristal del Palacio de Cibeles, donde han votado esta mañana tanto Carmena como Soto. Ambos han depositado en la urna dos sobres, uno blanco con las propuestas planteadas por la ciudadanía, un 'Madrid 100% sostenible' y un 'Billete único para el transporte público', presentadas por el colectivo Alianza por el Clima y una ciudadana en la plataforma Decide Madrid. También sobre el proyecto final con el que se remodelará la Plaza de España.

El segundo sobre, de color verde, pregunta a los madrileños por cuatro cuestiones sobre el futuro de la Gran Vía. A Soto le queda por contestar, como le ha recordado uno de los dos Voluntarios por Madrid de la mesa, una pregunta sobre su distrito, Retiro.

"Ya tengo la felicidad completa", ha asegurado un emocionado Pablo Soto, que sí ha podido adelantar que se cuentan por "cientos de miles" los sobres franqueados llegados al Ayuntamiento hasta ayer, cuando terminó el plazo para esta vía. Los resultados se conocerán el martes de la próxima semana.

El recuento, completamente público, será el lunes pero se traslada de ubicación pasando de la galería de cristal del Palacio de Cibeles a la Nave de Terneras de Matadero. "No dará el espacio por la cantidad de votos", ha explicado el delegado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)